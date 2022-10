O filtro de conversas não lidas permite encontrar rapidamente todas as conversas que têm mensagens não lidas no app WhatsApp.

Como detalhado pelo blog do app, é possível ativar o filtro em celulares (com Android e iOS) e também em PC.

Truque rápido para para localizar uma conversa ‘perdida’ no WhatsApp em dois passos: como filtrar suas conversas para exibir mensagens não lidas

Segundo o blog, o recurso permite encontrar rapidamente todas as conversas que têm mensagens não lidas.

No iPhone (sistema iOS): na lista de conversas, deslize a tela para baixo para exibir a barra de pesquisa. Em seguida, toque no ícone de filtro. Para desativar o filtro, toque no ícone novamente.

Celulares com Android: toque na barra de pesquisa e, em seguida, toque em Não lidas. Para desativar o filtro, toque no X ou em voltar.

WhatsApp Web: clique no ícone de filtro localizado à direita da barra de pesquisa. Para desativar o filtro, clique no ícone novamente.

WhatsApp Business Web: clique no ícone de filtro localizado à direita da barra de pesquisa e, em seguida, clique em Não lidas. Para desativar o filtro, clique no ícone novamente.

Ainda de acordo com as informações, o recurso não está disponível no WhatsApp Business no iPhone.