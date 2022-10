Você pode conferir quanto espaço o WhatsApp está usando no seu aparelho e apagar itens para liberar espaço de armazenamento.

Com isso, deixando app mais leve e evitando um possível travamento, como detalhado pelo blog do app.

Truque rápido para liberar espaço no WhatsApp e melhorar o desempenho do app

É possível visualizar o armazenamento de forma rápida. Confira como:

Na aba CONVERSAS, toque em Mais opções>Configurações.

Toque em Armazenamento e dados e, em seguida, em Gerenciar armazenamento.

No topo da tela, você verá o espaço usado no seu aparelho por Arquivos de mídia do WhatsApp e Apps e outros itens.

Você pode apagar itens grandes ou que foram encaminhados muitas vezes para liberar espaço de armazenamento. Além disso, você pode apagar itens de conversas específicas.

Analisar itens

Na aba CONVERSAS, toque em Mais opções>Configurações.

Toque em Armazenamento e dados e, em seguida, em Gerenciar armazenamento.

Toque em Encaminhados muitas vezes, Maior do que 5 MB ou selecione uma conversa específica.

Toque no ícone no canto superior direito para ordenar os itens por Mais recente, Mais antigo ou Maior.

O tamanho do item é exibido no canto superior esquerdo de cada item.

Toque em um item para analisá-lo. Você também pode:



Favoritar ou desfavoritar um item: toque em Favoritar ou Desfavoritar.

Apagar itens

Se você apagar um item, ele será apagado dos seus arquivos de mídia do WhatsApp. Itens apagados ainda podem estar salvos no seu aparelho. Se você tem várias cópias de um item, é necessário apagar todas as cópias para liberar espaço.

Na aba CONVERSAS, toque em Mais opções>Configurações.

Toque em Armazenamento e dados e, em seguida, em Gerenciar armazenamento.

Toque em Encaminhados muitas vezes, Maior do que 5 MB ou selecione uma conversa específica.

Nessa tela, você poderá:

Apagar todos os itens: toque em Selecionar todos se quiser apagar todos os itens de uma vez.



Apagar um item por vez: toque e segure no item que você deseja apagar e, se desejar, selecione mais itens para apagá-los também.

Toque em Apagar

Selecione Apagar itens favoritos para apagar itens marcados como favoritos.

Selecione Apagar cópias para apagar todas as cópias de um item.

Toque em APAGAR.

Avisos de pouco espaço de armazenamento

O WhatsApp pode não funcionar corretamente caso o espaço disponível no armazenamento do seu aparelho estiver muito baixo. Se isso acontecer, o WhatsApp pode exibir um aviso para que você libere espaço para continuar usando o app.

Ainda de acordo com as informações, você também pode apagar apps que você não usa, vídeos, fotos e arquivos salvos no seu celular para liberar mais espaço.

