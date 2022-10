O que os homens e mulheres pensam durante o sexo?

Durante o sexo, não é incomum se pegar pensando em coisas diversas, seja algo envolvendo o próprio ato ou não. Com pensamentos diversos, o Metro UK mostra que, dependendo do gênero, as ideias e o assuntos na mente divergem. O pensamento mais comum das mulheres, sem espanto, é o de “ainda não terminei”, já que, geralmente, o parceiro costuma chegar ao clímax primeiro. Já grande parte dos homens se imaginam fazendo o ato com uma ex. Porém, é importante ressaltar que essa lista foi levantada por um site de encontros secretos entre pessoas comprometidas, então algumas opiniões podem ser destintas do senso comum.

Veja a seguir a lista completa dos pensamentos masculinos e femininos durante o sexo:

Mulheres

Ainda não terminei;

Quero que ele vá mais devagar;

Isso é incrível;

Quanto tempo mais isso vai durar?;

Sexo com ex;

Seja mais gentil;

Sexo com uma celebridade;

Eu quero tentar outra posição;

Tenho trabalho de manhã;

Onde ele aprendeu a fazer isso?

Homens

Sexo com ex;

Isso é incrível;

Preciso me acalmar;

Sexo com uma celebridade;

Esporte/Como está meu time?;

Sexo com uma amiga ou colega de trabalho;

Eu gostaria que ela falasse besteiras;

Quando podemos fazer isso de novo?;

Tenho trabalho de manhã;

Isso não está tão bom como de costume.

É possível observar que algumas coisas em comum aparecem em posições parecidas, como o “isso é incrível”. Já o sexo com o ex, que está em primeiro para os homens, também aparece na lista feminina, porém na quinta posição.

Os homens também se mostram conscientes que terminam bem antes que a parceira, por isso o terceiro pensamento mais comuns entre eles é “preciso me acalmar”.

Jessica Leoni, especialista em sexo e relacionamento do site diz: “Ninguém tem uma página em branco em suas mentes durante o sexo.”

Ela explica que muitas pessoas estão felizes com as vidas sexuais e os pensamentos amorosos estão cheios de sentimentos calorosos em relação ao nosso parceiro. “Mas o sexo se torna rotina para muitos casais, que tentam torná-lo mais excitante fantasiando sobre os cenários sexuais que eles gostariam que acontecesse”, diz. Por isso pensamentos como sexo com ex, com colegas de trabalho e com celebridades é comum.

