A Wide Field Camera 3 do Telescópio Espacial Hubble da NASA/ESA fotografou uma galáxia espiral solitária chamada UGC 9391.

Como detalhado pela NASA, a galáxia reside a 130 milhões de anos-luz da Terra na constelação de Draco perto do pólo celeste norte.

Seus braços espirais cravejados de estrelas ficam em esplêndido isolamento contra um pano de fundo de galáxias distantes, que são visíveis apenas como redemoinhos ou manchas indistintas graças às suas vastas distâncias da Terra.

A imagem também apresenta algumas estrelas em primeiro plano muito mais brilhantes perto de casa.

Essas estrelas brilhantes próximas são cercadas por picos de difração – picos proeminentes causados pela luz interagindo com o funcionamento interno dos suportes do espelho secundário do Hubble.

NASA divulga novo registro revelador captado pelo Telescópio Hubble no espaço; confira

Como detalhado pela NASA, esta imagem é de um conjunto de observações do Hubble que os astrônomos usaram para construir a “Escada de Distância Cósmica”.

Se trata de um conjunto de medições conectadas que permitem aos astrônomos determinar a que distância estão os objetos astronômicos mais distantes.

As distâncias astronômicas só são mensuráveis diretamente para objetos relativamente próximos – a menos de 3.000 anos-luz ou mais.

Como detalhado pela NASA, para distâncias além disso, os astrônomos contam com um conjunto de correlações medidas calibradas contra objetos próximos.

O UGC 9391 ajudou os astrônomos a melhorar suas estimativas de distância, fornecendo um laboratório natural para comparar duas técnicas de medição – explosões de supernovas e variáveis Cefeidas.

Ainda de acordo com as informações, melhorar a precisão das medições de distância ajuda os astrônomos a quantificar a rapidez com que o universo está se expandindo – um dos principais objetivos científicos do Hubble.

Texto com informações da Agência Espacial Americana