Uma autoproclamada ‘garota glamurosa’ revelou as observações chocantes e sexistas que recebeu por trabalhar como eletricista - incluindo lidar com homens tirando fotos dela durante o trabalho.

Teneisha Musumeci, de 21 anos, diz que apesar de ter vontade de estudar uma formação, ela não sabia muito bem o que queria fazer em particular, como detalhado pelo site The Sun.

Com uma oportunidade como eletricista, ela pretendia que, ao assumir esse papel, provaria que seu comércio não é apenas para um ‘mundo dos homens’.

No entanto, Teneisha diz que a situação não foi tão tranquila quanto esperava. Na verdade, revelou que foi submetida a comportamentos estranhos e comentários sexistas enquanto estava no local.

Relembrando alguns incidentes, Teneisha disse: “Uma vez eu estava no trabalho e esse senhor começou a tirar fotos minhas”.

“Em outra ocasião, um dos rapazes no local me seguiu por horas.”

Jovem revela que é considerada ‘bonita demais para o trabalho’ e como lida com ‘situações irritantes’

Ela continuou explicando que também recebe comentários maldosos enquanto trabalha, dizendo: ‘bonita demais’ para fazer um trabalho assim.

“Eu realmente não entendo os comentários, é tão estúpido, mas felizmente eu vi um aumento no número de mulheres neste ramo nos últimos anos.”

A jovem, que mora na Austrália, disse ainda que sempre foi “determinada” e está “feliz em seu trabalho e alegre por ter escolhido”, apesar dos comentários que recebe.

Ainda de acordo com as informações, Teneisha atraiu muita atenção no TikTok por postar detalhes sobre seu trabalho.

Texto com informações do site The Sun