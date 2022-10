Dia Nacional do Idoso: veja como prevenir as principais doenças que surgem com a idade

Dia Nacional do Idoso: veja como prevenir as principais doenças Imagem: Pexels

Segundo o Ministério da Saúde, os idosos representam 14,3% da população brasileira. Em 2030, o número de idosos deve superar o número de crianças e adolescentes entre zero e 14 anos. Já em 2050 a expectativa é que o número de pessoas acima dos 60 anos dobre no mundo inteiro, passando de 900 milhões (2015) para 2 bilhões na metade do século.

Hoje, 1 de outubro, é celebrado o Dia Nacional do Idoso ou Dia Internacional da Terceira Idade. No Brasil, a data é uma referência ao Estatuto do Idoso pela Lei N°10.741, que entrou em vigor em 2004.

De acordo com o órgão, as doenças que mais afetam a população idosa são as doenças crônicas não transmissíveis. Os números apontam que 25,1% dos idosos tem diabetes; 18,7% são obesos; 57,1% tem hipertensão e 66,8% tem excesso de peso. Por isso, é preciso seguir algumas dicas para manter a saúde em dia.

O primeiro passo é ter uma alimentação equilibrada e saudável. Com o desgaste dos ossos e células e enfraquecimento dos músculos, é preciso fortalecer o corpo com hábitos saudáveis, por isso uma alimentação rica em alimentos que garantam isso é essencial.

Além disso, atividades físicas leves e boas noites de sono são essenciais para a manutenção da musculatura.

A mudança de temperatura também é uma inimiga de pessoas mais velhas, logo as temperaturas baixas do inverno ou altas do verão podem ser prejudiciais. Outro ponto importante é evitar que idosos fiquem em locais muito fechados, pois correm maior risco de transmissões de doenças, e como seu sistema imunológico já está mais fraco, é possível que doenças comuns, como a gripe, se desenvolvam para coisas graves.

Outras dicas são:

-Se manter hidratado;

-Manter a casa limpa e arejada;

-Não fumar e evitar contato com fumantes;

-Manter as vacinas em dia.