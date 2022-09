Worlds 2022: LOUD volta a jogar no início da noite desta sexta-feira

LOUD faz sua estreia no Worlds 2022 MEXICO CITY, MEXICO - SEPTEMBER 29: Leonardo "Robo" Souza of LOUD prepares to compete at the League of Legends World Championship Play-Ins stage on September 29, 2022 in Mexico City, Mexico. (Photo by Colin Young-Wolff/Riot Games) (Colin Young-Wolff/Reprodução / Riot Games)

O Worlds 2022 de League of Legends segue acontecendo e a LOUD voltou a jogar no início da noite desta sexta-feira, 30 de setembro. A partida, válida pela fase de entrada da competição, foi disputada no México contra a Evil Geniuses, que tem como técnico o também brasileiro Turtle.

Nesta primeira etapa da competição, os times foram divididos em dois grupos em busca das vagas remanescentes para a etapa seguinte do torneio. Caso consiga a classificação, a LOUD realizará um feito inédito para as equipes que já representaram o Brasil na competição.

Partida definida nos detalhes

O jogo entre LOUD e Evil Geniuses começou de forma tensa e ligeiramente favorável para a equipe brasileira que conquistou bons abates em rotas com uma jogabilidade complicada para a composição escolhida pelo time.

Apesar de algumas jogadas extremamente favoráveis para a EG, a LOUD conseguiu controlar o ouro e não deixou os adversários dispararem no placar de outro antes dos primeiros 15 minutos de jogo.

Leia também: LOUD no Worlds 2022: Equipe brasileira faz sua estreia no mundial

Com boas lutas para as duas equipes, o jogo seguiu pegado e indefinido até que uma luta equivocada na rota inferior deixou a equipe brasileira atrás no placar de ouro e garantiu o bônus do barão para a EG.

E foi nos detalhes que a partida foi definida. Com pequenas vantagens conquistadas em jogadas minuciosamente colocadas, a EG conseguiu se colocar a frente no placar de ouro e complicou a situação da LOUD.

Sem ter como reagir, a equipe brasileira apenas assistiu sua base ser completamente destruída.

Em busca da classificação

Com a derrota em sua terceira partida, a LOUD ainda segue na briga pela classificação, mas agora tem um caminho ainda mais complicado no Worlds 2022.

Ao longo do final de semana a equipe brasileira entra novamente no stage para disputar as duas últimas partidas da primeira fase da competição. Os jogos serão transmitidos pelos canais oficiais do CBLOL na Twitch e no YouTube.