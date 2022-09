Quando acontece a convocação final para a Copa do Mundo?

A abertura da Copa do Mundo FIFA, que será realizada no Catar, ocorre no dia 20 de novembro domingo, às 13h pelo horário de Brasília. O primeiro jogo é entre os anfitriões e a seleção do Equador.

Contudo, os brasileiros estão ansiosos mesmo é pelo jogo do Brasil, que joga no dia 24, quinta-feira, às 16h (de Brasília), contra a Sérvia. Mas antes da estreia, o Tite vai fazer escolher qual o time que irá correr atrás do Hexa para o Brasil.

De acordo com o Lance!, a convocação final dos 26 jogadores que irão disputar a copa acontece no dia 7 de novembro, segunda-feira, na sede da CBF, que fica na na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. O site ainda lembra que a lista com os 55 nomes pré-convocados deve ser entregue à FIFA até o dia 21 de outubro.

Após a convocação, o time comandado por Tite se apresenta em Turlim, Itália, onde irá treinar na casa da Juventus antes da viagem para o Qatar.

Últimos convocados

Nos últimos amistosos antes da Copa contra Gana e Tunísia o técnico pôde testar pela última vez seus jogadores. Para esses jogos, o time escolhido foi:

GOLEIROS

Alisson (Liverpool);

Ederson (Manchester City);

Weverton (Palmeiras).

ZAGUEIROS

Marquinhos (PSG)

Éder Militão (Real Madrid);

Thiago Silva (Chelsea);

Bremer (Juventus);

Ibañez (Roma).

LATERAIS

Danilo (Juventus);

Alex Sandro (Juventus);

Alex Telles (Sevilla).

MEIO-CAMPISTAS

Casemiro (Manchester United);

Bruno Guimarães (Newcastle);

Fred (Manchester United);

Fabinho (Liverpool);

Lucas Paquetá (West Ham);

Everton Ribeiro (Flamengo).

ATACANTES

Neymar (PSG);

Vini Jr (Real Madrid);

Raphinha (Barcelona);

Antony (Manchester United);

Richarlison (Tottenham);

Pedro (Flamengo);

Roberto Firmino (Liverpool);

Matheus Cunha (Atlético de Madrid);

Rodrygo (Real Madrid).

