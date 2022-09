Os signos que podem ter pressentimentos certeiros

Outubro de 2022 está por começar! Os primeiros dias caem logo nesse fim de semana e durante este tempo alguns signos do zodíaco podem ter pressentimentos poderosos.

Confira quais são e como isso pode acontecer:

Touro

A sensibilidade se torna muito mais profunda e alguns pressentimentos podem ser trazidos a tona pela intuição. Alguns mistérios ou sentimentos podem ser esclarecidos, assim como a sua ligação com o sexto sentido. Ouça-se e procure estar ao lado de quem também pode embarcar em diálogos mais profundos. É o momento de lidar com a intuição mantendo-se seguro e deixando que as informações cheguem.

Libra

A mente começa a se expandir e você pode acessar novos horizontes. Fique de olho nos pressentimentos que podem surgir, mas não se apressa em nada; compreenda melhor o que está acontecendo. A intuição pode ser mais poderosa também em questões de sentimentos e relacionamentos, o que o ajuda a encontrar o equilíbrio para determinadas situações ou um novo caminho positivo.

Capricórnio

As energias são elevadas e você consegue se beneficiar de uma maior intuição. Os pressentimentos chegam e sua conexão espiritual pode ajudar a ter um maior entendimento de tudo. Prefira levar dias mais tranquilos e até mantenha-se mais reservado se achar necessário; isso o ajuda a preservar energias e ter mais clareza. Caminhos para a prosperidade e oportunidades podem surgir.

Aquário

Existe uma energia mais voltada para os sentimentos e você pode se ver mais introvertido. Os pressentimentos chegam e alguns sonhos também podem se manifestar com mensagens. Fique amis atento com sua vida e prefira olhar para si, não se envolvendo tanto em conflitos dos outros ou desperdiçando o tempo com fofocas.

