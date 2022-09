Os avatares serão uma nova maneira de personalização no WhatsApp, novidade que será liberada em uma atualização futura do app de mensagens.

Como detalhado pelo site especializado Wabetainfo, o usuário poderá utilizar um avatar como ‘máscara’ no app durante as videochamadas e também como adesivo (stickers).

A novidade ainda está em desenvolvimento, mas finalmente podemos mostrar mais sobre a capacidade de usar o avatar como adesivo.

O novo truque do ‘WhatsApp’ que vai deixar o aplicativo de mensagens ‘com a sua cara’

Como é possível ver em uma captura de tela, oWhatsApp criará automaticamente o pacote de adesivos com base no avatar configurado no app de mensagens.

Com isso, o usuário poderá finalmente compartilhar adesivos personalizados que expressam quem você é em bate-papos e grupos.

Como recurso adicional, também será possível usar o avatar como foto de perfil no futuro próximo.

No momento, o recurso está em desenvolvimento em uma atualização beta para o sistema operacional Android. No entanto, também deve ser liberada para iOS.

Ainda de acordo com as informações, a capacidade de criar um avatar está em aperfeiçoamento, então não sabemos a data exata de lançamento: podemos apenas dizer que será lançado no futuro próximo. Confira a novidade:

Texto com informações do site Wabetainfo