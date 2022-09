NASA divulga imagem espetacular captada no espaço de ‘nebulosa misteriosa’; confira registro

A Agência Espacial Americana (NASA) divulgou uma impressionante imagem captada no espaço de uma ‘nebulosa misteriosa’.

Como detalhado pela NASA, a ‘nebulosa da hélice’ fica de olho no universo, a aproximadamente 650 anos-luz da Terra na constelação de Aquário.⁣⁣ ⁣⁣

Quando algumas estrelas ficam sem combustível, elas se expandem, formando uma gigante vermelha e suas camadas externas descascar.

Depois que as camadas externas se desprendem, um núcleo quente permanece, formando uma estrela anã branca, conhecida como nebulosa planetária, um destino que aguarda nosso Sol em cerca de 5 bilhões de anos.

NASA divulga a impressionante imagem captada no espaço de ‘nebulosa misteriosa’

Cada telescópio olha para o universo em diferentes comprimentos de onda de luz: o espectro visual de do Telescópio Hubble é mostrado em laranja e azul; Raios-X do Chandra em branco; dados infravermelhos do Telescópio Espacial Spitzer em verde e vermelho; e luz ultravioleta do Galaxy Evolution Explorer em ciano.

Como detalhado pela NASA, a escuridão do espaço dá lugar a uma nebulosa brilhante. No centro da foto aparece uma estrela anã branca, ao redor dela está um círculo rosa e magenta.

Ao redor disso, um oval com pontas juntas que lembram um olho aparece em tons de azul, verde, vermelho, amarelo e laranja.

Ainda de acordo com as informações, mechas azuis estão nas bordas da foto, com muitas estrelas pontilhadas em primeiro e segundo plano.⁣⁣ ⁣Confira registro:

Texto com informações da Agência Espacial Americana