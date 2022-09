Mulher que estava prestes a dar à luz viraliza ao pedir para não ser multada

Uma mulher está viralizando nas redes sociais por conta de um caso curioso: ao estacionar o seu carro em uma vaga não permitida, deixou um bilhete aos policiais. O episódio aconteceu no último domingo (25).

No texto, ela implorava para não ser multada, pois não tinha tido tempo para procurar outra vaga pois estava em trabalho de parto, prestes a dar à luz a sua criança.

“Não me multem, nem levem o carro. Estou quase parindo e estou sozinha. Tenham piedade”, escreveu Jéssica Ferreyra Gomez.

A mãe se encaminhava para uma clínica particular, localizada na Rua Córdoba, em Corrientes, cidade ao norte da Argentina. Segundo o portal iG, as câmeras de tráfego detectaram que ela estava dirigindo a uma velocidade muito acima do permitido, quase 250 km/h.

E além da alta velocidade, seu carro modelo Mercedes foi estacionado de forma errada em frente ao estabelecimento. Por isso, ela resolveu apelar para a compaixão dos agentes de trânsito da cidade.

Jéssica, que é professora e influenciadora digital, compartilhou as primeiras fotos de seu filho, que recebeu o nome de Segundo. “Meu bebezinho. Dizem por aí que se chama magia! E eu penso que a vida nunca foi tão doce!”, escreveu ela na legenda.

E completa com um conselho às suas seguidoras: “O corpo muda, mas não tenham medo! A vida é uma só”. Nas fotos, é possível ver as mudanças que seu corpo passou durante a gestação.

Os seguidores de Jéssica se admiraram com a história dela. “Imagina só dirigir tendo uma criança nascendo dentro de você. Sorte que ela conseguiu estacionar, de primeira”, disse um internauta.

“Achei muito fofo como ela teve essa ideia, no meio de um trabalho de parto”, escreveu outro.

