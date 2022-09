LOUD no Worlds 2022: Equipe brasileira faz sua estreia no mundial

LOUD faz sua estreia no Worlds 2022 MEXICO CITY, MEXICO - SEPTEMBER 29: Leonardo "Robo" Souza of LOUD prepares to compete at the League of Legends World Championship Play-Ins stage on September 29, 2022 in Mexico City, Mexico. (Photo by Colin Young-Wolff/Riot Games) (Colin Young-Wolff/Reprodução / Riot Games)

E foi dada a largada na busca pelo título do Worlds 2022 de League of Legends! E logo no primeiro dia da competição, já tivemos grandes emoções com a estreia da LOUD, representante brasileira na competição.

Estreante em competições internacionais de League of Legends, a LOUD conquistou sua vaga para o mundial após vencer da paiN Gaming na final do 2º split do CBLOL 2022.

Brigando por uma classificação inédita, a equipe brasileira chega com tudo para disputar as partidas da fase de entrada pelo Grupo A.

LOUD vs Beyond Gaming

A partida de estreia da LOUD foi contra a equipe taiwanesa da Beyond Gaming e começou de forma positiva pra rota inferior da equipe brasileira: com a primeira eliminação da partida ficando nas mãos do atirador Brance. Mas não levou muito tempo para o atirador adversário descontar e conquistar o abate pra cima do suporte brasileiro.

Apesar desse bom começo da LOUD, o primeiro objetivo neutro da partida ficou pra conta da BYG, conquistando o dragão das nuvens logo aos 6 minutos de jogo.

Com o avanço do jogo, as coisas começaram a desandar para a LOUD, que mesmo conquistando o primeiro arauto da partida não conseguiu encaixar uma boa luta e viu a BYG disparar nas eliminações.

E depois dessa primeira luta a equipe brasileira não conseguiu voltar para a partida e viu a BYG atropelar e conquistar a vitória na partida.

DetonatioN FocusMe vs LOUD

Em seu segundo jogo no dia, a LOUD encarou a equipe japonesa DetonatioN FocusMe na busca pela sua primeira vitória no Worlds 2022. E, diferente do primeiro jogo, o começo da partida foi ligeiramente favorável para a DFM, que conquistou boas eliminações logo nos minutos iniciais.

Porém, a LOUD não demorou muito para responder e além de conquistar o primeiro dragão da partida também conseguiu uma boa luta no arauto que garantiu uma certa vantagem para a equipe brasileira.

E foi com essa vantagem que a LOUD conseguiu se impor para cima da DFM controlando mapa e objetivos para seguir rumo a sua primeira vitória no Worlds 2022.

Com o resultado, a LOUD termina o primeiro dia com 1 vitória e 1 derrota.