Inteligência Artificial vai recriar imagem de Bruce Willis para ser usada em filmes

Lidando com um quadro complexo de afasia, doença que se caracteriza pela perda da capacidade de falar ou compreender a língua falada e escrita, o ator Bruce Willis anunciou neste ano sua aposentadoria da telona, após pouco mais de 30 anos na estrada

Mas quem pensa que nunca mais verá o ator brilhar no cinema está enganado. Bruce Willis foi o primeiro ator de Hollywood a vender sua imagem para ser recriada em filmes com o uso da Inteligência Artificial.

Na prática, o ator, ou sua imagem, melhor dizendo, continuarão à disposição dos diretores para participar de qualquer filme, embora não mais fisicamente. O anúncio foi feito pela empresa Deepcake, que será responsável pela gestão da imagem.

Imagem recriada de Bruce Wiillis (Reprodução)

“Gostei da precisão com que meu personagem ficou”, disse Willis. “Para mim, é uma grande oportunidade de voltar no tempo. Com o advento da tecnologia moderna, mesmo estando em outro continente, pude me comunicar, trabalhar e participar das filmagens. É uma experiência muito nova e interessante, e agradeço a toda a nossa equipe.”

Willis é conhecido como um ator de filmes de ação que ganhou o mundo em títulos como Duro de Matar (Hard to Kill), A Gata e o Rato, Pulp Fiction, O quinto Elemento, O Sexto Sentido e dezenas de outros. Sua filmografia remonta os anos 80 e durante todos esses anos ele também trabalhou como roteirista e produtor de cinema.

Essa não será a primeira vez que Bruce Willis entra no mundo digital da IA. Em uma experiência anterior, ele apareceu em um vídeo na Rússia onde emprestou apenas o rosto e foi usado o corpo de outro ator para interpretar a cena. (Com Fayer Wayer)