Flash nos cinemas, Ezra Miller completa 30 anos; relembre trajetória

Polêmica? Temos! Mas nesta sexta-feira (30) a notícia é outra: Ezra Miller chegou aos 30 anos de idade. Seus papéis em filmes aclamados em público ou crítica - quando não, em ambos os casos - tornaram este um dos rostos mais conhecidos de Hollywood de sua geração.

Ezra começou sua carreira no cinema em 2006, quando integrou o elenco de “Cakey! The Cake from Outer Space”. Desde então, atuou em mais de 30 produções, incluindo grandes franquias do cinema.

Desde 2012, declara-se como uma pessoa queer de gênero não-binário. Ou seja, pode sentir atração por qualquer pessoa independentemente de seu gênero, ao mesmo tempo em que não se identifica nem como homem, nem como mulher.

Dentre seus antigos relacionamentos, estão atrizes famosas como Shailene Woodley (”Big Little Lies”) e Zoë Kravitz (”The Batman”), bem como seus parceiros na época da banda Sons of an Illustrious Father, Josh Aubin e Lilah Larson.

Embora não seja de hoje que se envolve em polêmicas - já esteve em detenção por portar maconha - as notícias mais recentes envolvendo seu nome são todas negativas, o que coloca a estrela como Dor-de-Cabeça-Número-1 da Warner, estúdio responsável pelas duas principais franquias em que atua.

Em uma dessas polêmicas, inclusive, pediu para que os policiais usassem os pronomes they/them - equivalente a elu/delu em português - reafirmando sua identidade de gênero.

Relembre a trajetória de Ezra Miller no cinema:

Precisamos Falar Sobre Kevin

Talvez o papel mais celebrado entre os críticos de sua carreira, Ezra deu a vida a um adolescente sociopata Kevin Khatchadourian neste filme e divide a tela com ninguém menos que Tilda Swinton. O filme é baseado no livro de Lionel Shriver. Foi por esse papel que Ezra venceu o Trophée Chopard no Festival de Cannes em 2012, prêmio concedido para incentivar novos talentos no cinema.

As Vantagens de Ser Invisível

O sucesso de “Precisamos Falar Sobre Kevin” foi tanto que, logo na sequência, Ezra recebeu convite para interpretar Patrick em “As Vantagens de Ser Invisível”, um drama indie adolescente. Embora não tenha tido a mesma repercussão que sua atuação no longa anterior, foi neste que o público conheceu seu trabalho. Além de Ezra, também estão no elenco outras duas grandes estrelas de blockbusters adolescentes: Emma Watson (”Harry Potter”) e Logan Lerman (”Percy Jackson”).

Madame Bovary

Dois anos depois, foi a vez de interpretar um galã: Léon Dupuis, o amante da protagonista, Emma. Esta, por sua vez, é vivida por Mia Wasikowska - que também vinha de um momento de muito sucesso em sua carreira, após protagonizar a versão live-action da Disney para “Alice no País das Maravilhas”. O filme é inspirado no clássico da literatura francesa, de Gustave Flaubert. Apesar disso, acabou ficando esquecido.

Liga da Justiça

Foi como Barry Allen que Ezra alcançou o status de estrela. O personagem aparece pela primeira vez em “Batman vs Superman: A Origem da Justiça”, em 2016. Após “Liga da Justiça” e todos os problemas envolvendo o Universo DC nos cinemas, o super-herói de Ezra deve ganhar um filme solo em 2023, com “The Flash”.

Animais Fantásticos

A segunda grande franquia que Ezra participa é o prequel no universo de Harry Potter, “Animais Fantásticos”. Seu personagem é Credence Barebone/Aurelius Dumbledore. Até o momento, já foram três filmes lançados.

