5 perfumes masculinos com alto poder de fixação

Está procurando um perfume ‘bomba’ para arrasar na balada? As fragrâncias a seguir podem ser boas opções. Além do bom desempenho e alto nível de projeção, segundo o canal ‘Style Scent’, esses perfumes ficam na pele por mais de 10 horas! Confira.

Scandal Pour Homme - Jean Paul Gaultier

Esse é um perfume adocicado com o aroma de caramelo bem presente. É ideal para ser utilizado na balada, fixando por 10 horas e fixando por proximamente 3 horas.

As notas de topo são Sálvia Esclaréia e Mandarina. As notas de coração são Caramelo e Fava Tonka e a nota de fundo é Vetiver.

Joop! Homme

A fragrância masculina da marca Joop! que leva o mesmo nome é um perfume do final dos anos 80, mas que ainda faz sucesso nos dias de hoje. Também é um perfume doce, com um acorde de baunilha que fixa por mais de 10 horas.

As notas de topo são Flor de Laranjeira, Mandarina, Bergamota e Limão de Amalfi. As notas de coração são Canela, Heliotrópio, Jasmim, Cardamomo e Lírio-do-Vale e as notas de fundo são Baunilha, Fava Tonka, Sândalo, Patchouli ou Oriza, Mel, Tabaco e Vetiver.

1 Million Parfum - Paco Rabanne

Considerado ‘o rei da balada’, a versão Parfum do clássico 1 Million possui um aroma inconfundível.

Leva notas de Tuberosa, Sal, Notas Solares, Âmbar Cinzento, Couro, Óleo de Monoi, Cashmeran, Ládano e Pinheiro.

Malbec Gold - O Boticário

Esse perfume nacional pertence a uma das linhas mais cobiçadas da marca.

As notas de topo são Cardamomo e Bergamota. As notas de coração são Notas Amadeiradas e Patchouli ou Oriza e as notas de fundo são Âmbar e Almíscar.

Animale Gold for Men

Não é considerado um perfume tão potente quanto os outros, mas também fixa por muito tempo. Segundo o apresentado do canal, é uma mistura de 1 Million com o DNA da casa Animale.

As notas de topo são Especiarias, Lavanda e Bergamota. As notas de coração são Cumarina, Junípero ou zimbro e Gerânio e as notas de fundo são Âmbar, Patchouli ou Oriza e Musgo de Carvalho.