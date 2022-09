Você conhece todos os métodos de anotação? Criador de conteúdo viraliza com oito tipos

Fazer anotações é o método que muita gente adora para lembrar de algo importante posteriormente. Contudo, você sabia que existem diferentes formas de se fazer isso?

O criador de conteúdo Henri Armelin viralizou no Twitter recentemente ao apresentar um total de oito métodos distintos para as anotações.

Achou muito? Alguns provavelmente você já conhece - e talvez nem saiba o nome. O importante é descobrir qual meio funciona melhor para você.

São eles:

Método de Cornell

Método Outline

Bullet journal

Notecard system

Método das Caixas

Índice

Gráficos e Tabelas

Mapa Mental

“A escola nos falava para “anotar” a matéria, mas nunca nos ensinou como fazer isso direito”, explicou Henri.

Veja como funciona cada uma dessas formas:

Método Outline



Se você precisa anotar informações rapidamente, essa é a melhor forma. A informações fica clara e é fácil ver como as ideias se relacionam.

Notecard system



Bom para quem estuda através de livros e quer ter uma fonte para recordá-los depois, esse método é para você.

O Índice



Isso te ajuda a acompanhar melhor os seus estudos e achar informações rapidamente quando você precisa.

Mapa Mental



Esse aqui permite que você organize suas notas em ramificações que mostram a relação entre os tópicos.

E se você precisa de ajuda na hora de organizar suas anotações, seja para manter os estudos em dia ou para não atrasar um trabalho, existem aplicativos que podem te ajudar nessa missão.

Com tantas opções, porém, não é fácil conhecer as melhores ferramentas e otimizar o nosso tempo, já que tem muito aplicativo tosco por aí.

Uma delas é a Neo Smartpen, que permite que algo que você escreva em um papel fique disponível em um aplicativo, tornando o papel e o digital sincronizados.

Para quem não tem grana para gastar com esse tipo de material, dá para se virar com o Evernote. Ele serve para fazer anotações, organizar e compartilhar, mantendo app no celular, no computador e na internet sincronizados.

Uma terceira dica é o Trello, que funciona para criação de listas de tarefas. De escolas a empresas, diversas pessoas usam o app para organizar essas listas e compartilhar com integrantes de um grupo, bem como mover tarefas facilmente entre colunas de objetivos.

