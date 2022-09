Telescópio Hubble da NASA descobre ‘inesperado’ escudo protetor defendendo um par de galáxias no espaço

Por bilhões de anos, as maiores galáxias satélites da Via Láctea – as Grandes e Pequenas Nuvens de Magalhães – seguiram uma jornada perigosa. Orbitando um ao outro enquanto são puxados em direção à nossa galáxia, eles começaram a se desvendar, deixando para trás rastros de detritos gasosos.

E, no entanto – para perplexidade dos astrônomos – essas galáxias anãs permanecem intactas, com uma vigorosa formação estelar contínua.

Como detalhado pela NASA, com a ajuda de dados do Telescópio Espacial Hubble e um satélite aposentado chamado FUSE, uma equipe de astrônomos finalmente encontrou a resposta: o sistema de Magalhães é cercado por uma coroa, um escudo protetor de gás superalimentado quente.

Isso envolve as duas galáxias, impedindo que seus suprimentos de gás sejam desviados pela Via Láctea e, portanto, permitindo que continuem formando novas estrelas.

Telescópio Hubble descobre ‘inesperado’ escudo protetor defendendo um par de galáxias no espaço.

Embora a coroa se estenda a mais de 100.000 anos-luz das nuvens de Magalhães e cubra uma grande parte do céu do sul, ela é efetivamente invisível. Mapeá-lo exigiu vasculhar 30 anos de dados arquivados para medições adequadas.

Os pesquisadores pensam que a coroa de uma galáxia é um remanescente da nuvem primordial de gás que entrou em colapso para formar a galáxia bilhões de anos atrás.

Como detalhado pela NASA, embora as coroas tenham sido vistas ao redor de galáxias anãs mais distantes, os astrônomos nunca haviam conseguido sondar uma com tantos detalhes quanto isso.

Em busca de evidências diretas, a equipe vasculhou os arquivos do Hubble e do FUSE em busca de observações ultravioletas de quasares localizados bilhões de anos-luz atrás dela. Quasares são os núcleos extremamente brilhantes de galáxias que abrigam enormes buracos negros ativos.

A equipe raciocinou que, embora a coroa fosse muito fraca para ser vista sozinha, deveria ser visível como uma espécie de neblina obscurecendo e absorvendo padrões distintos de luz brilhante dos quasares no fundo. Observações de quasares do Hubble foram usadas no passado para mapear a coroa ao redor da galáxia de Andrômeda.

Como detalhado pela NASA, ao analisar os padrões de luz ultravioleta de 28 quasares, a equipe conseguiu detectar e caracterizar o material ao redor da Grande Nuvem de Magalhães e confirmar que a coroa existe.

Como previsto, os espectros do quasar são impressos com as assinaturas distintas de carbono, oxigênio e silício que compõem o halo de plasma quente que circunda a galáxia.

Ainda de acordo com as informações, a capacidade de detectar a coroa exigia espectros ultravioleta extremamente detalhados. Confira:

Crédito (Reprodução NASA)

Texto com informações da Agência Espacial Americana