Sofrendo com o frio? Receita de mingau de tapioca para se manter quentinho

Agora que o frio tem afetado algumas regiões do Brasil, além de se manter bem abrigado e com as roupas adequadas, é importante garantir os pratos e bebidas ideais para se manter quentinho, não é mesmo?

E se você é fã de mingau, com certeza vai amar esta alternativa caseira bem docinha e que conta com a tapioca dentre os itens principais em sua preparação.

Sem mais delongas, confira todos os detalhes a seguir sobre esse prato e garanta já seu caderno de receitas para anotar as informações. Vamos lá aprender?

Mingau de tapioca - Receita para o frio

Ingredientes:

1 xícara (240 ml) de leite integral;

½ colher (chá) de sal;

4 cravos-da-índia;

3 pedaços de canela em pau;

3 xícaras (720 ml) de água;

4 ½ colheres (sopa) açúcar;

⅔ de xícara de tapioca;

2 xícaras (480 ml) de leite de coco.

Modo de preparo:

Primeiro, coloque a tapioca e a água em uma panela e deixe hidratando por cerca de 10 minutos;

Logo após, você deverá acrescentar os demais ingredientes;

Então, leve ao fogo e mexa por cerca de 15 minutos;

Não pare de mexer para não grudar ou queimar o fundo do seu mingau;

Após esse prazo, basta distribuir em um recipiente adequado e se deliciar;

Bom apetite!

Com Tá na mesa.

