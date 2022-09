RobsDay: entenda o que é o movimento que viralizou no Twitter

Na tarde desta quinta-feira, 29 de setembro, o Twitter foi completamente tomado pela #RobsDay. Segundo o Mais Esports, o movimento, criado em 2021 pelo streamer Baiano, buscava apoiar o jogador Leonardo “Robo”, em suas partidas pela paiN Gaming no MSI 2021 de League of Legends.

Agora em 2022, com a LOUD, nova equipe do jogador, representando o Brasil no Worlds, o movimento voltou com tudo para apoiar não somente o jogador da rota do topo da equipe brasileira, como também todo o time na busca de uma classificação inédita na competição.

Com as primeiras partidas do Worlds 2022 prestes a começar, o streamer Baiano retomou o movimento e dessa vez buscando alcançar cada vez mais personalidades.

VOCÊ ESTÁ PREPARADO PRA OQ VAI ACONTECER AMANHA????



QUANDO O RELÓGIO BATER MEIO DIA NÓS DAREMOS INICIO AO #RobsDay O RETORNO



Alvos desta edição: Neymar, Anitta, Luva de pedreiro e algum padre pra abençoar o BRASIL VAMOOO 🇧🇷 pic.twitter.com/KrxfQbRJIy — Baiano (@baianolol1) September 28, 2022

Objetivo alcançado?

Com início marcado para as 12hrs do dia 29 de setembro, o RobsDay chamou atenção no Twitter e, por volta das 17hrs já eram mais de 70 mil publicações citando a #RobsDay.

Aderindo ao movimento, jogadores, torcedores e até mesmo personalidades alteraram suas fotos de perfil para demonstrar apoio à equipe brasileira e movimentaram o Twitter.

Confira algumas das principais publicações:

Como seria o mundo se geral postasse #RobsDay pic.twitter.com/bH4VEFewWO — netflixbrasil (@NetflixBrasil) September 29, 2022

Em pleno 2022, ano da tecnologia e VOCE duvidando do BRASIL no Mundial



Chegou a hora de fazer história 🇧🇷👍#Robsday #LOUDWIN pic.twitter.com/2YsQjbW170 — LOUD Robs (@robolol1) September 29, 2022

Jogos da LOUD no Worlds 2022

A LOUD, representante brasileira no Worlds 2022 de League of Legends, se classificou para a competição após conquistar o título do segundo split do CBLOL. A competição, que acontece no México e EUA, tem início no dia 29 de setembro.

Veja como a LOUD conquistou sua vaga para o Worlds 2022: CBLOL 2022: paiN Gaming e LOUD disputam o título e a vaga para o Worlds 2022

Após sorteio, os brasileiros caíram no Grupo A da fase de entrada da competição, onde disputam uma vaga com as equipes Beyond Gaming, Chiefs, Detonation FocusMe, Evil Geniuses e Fnatic.

Desta forma, a equipe brasileira faz sua estreia na competição, e em torneios internacionais, na noite desta quinta-feira, 29 de setembro. O primeiro jogo será às 19 horas contra a Beyond Gaming, e a segunda partida deverá acontecer por volta das 22 horas contra a DetonatioN FocusMe.

As partidas do Worlds 2022 de League of Legends serão transmitidas no canal do CBLOL no YouTube e na Twitch.