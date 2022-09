Relacionamento: 3 dicas VALIOSAS para superar relações fracassadas, segundo especialista

Embora o fim de um relacionamento transpareça o fechamento de um ciclo, na prática as coisas podem funcionar de forma diferente. Pode acontecer de muitas pessoas saírem feridas de uma relação sem sucesso, deixando marcas e traumas posteriormente.

O desfecho ruim de um compromisso pode ser doloroso para ambas as partes, pois acabam criando receio abrirem espaço para o amor novamente. Mesmo com a possível aparição de outros amores no futuro, talvez os traumas ainda estejam presentes. Quando isso acontece, significa que os fantasmas de um relacionamento falho continuam a te assombrar e você não conseguiu superá-los.

“Muitas pessoas vêm para a terapia porque estão sofrendo com um relacionamento que não terminou bem. Eles podem dizer coisas como ‘Eu gostaria de poder voltar no tempo para fazer as coisas serem diferentes’ ou ‘Eu não sei como ‘serei capaz de sobreviver sem eles em minha vida.’ Mas a verdade é que todos nós temos uma incrível capacidade de se recuperar até mesmo das divisões mais difíceis”, explica o psicólogo Mark Travers, Ph.D., ao portal Psychology Today.

O que você precisa ter em mente são os seguintes tópicos:

O tempo não volta, o que passou ficou para trás.

Os erros do passado não podem ser concertados, porém é possível evitá-los no presente.

Seu relacionamento de fracasso não define como será o próximo.

Lembre-se que viver é colher experiências e aprendizados. Prender-se no passado só irá te causar mais dor, além de atrasar sua evolução como parceiro e ser humano. Extraído da mesma fonte, abaixo você confere três passos valiosos para lidar com o fracasso nas relações passadas.

3 dicas valiosas para superar relações fracassadas do passado

1. Lembre-se que o fracasso está nos olhos do espectador: Há lições de vida para extrair de qualquer experiência, seja boa ou ruim. Aproveite o cenário para aprender, ao invés encaixotá-lo.

2. Use as relações passadas como um catalizador para mudanças: Não podemos controlar o futuro ou escolhas de outras pessoas. O que podemos controlar são nossos próprios pensamentos, direcionamento de emoções e ações.

3. Não deposite toda emoção no romance: Busque conforto também em outros laços importantes como amigos, familiares, entre outros.