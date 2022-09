Quando se trata de amor, alguns signos do zodíaco preferem dividir a vida bem de perto e outras continuam valorizando seu espaço individual. No segundo caso, é possível que muitos sintam que a saudade e possibilidade de voltar a se reencontrar tragam emoções intensas e apaixonadas para a vida amorosa do casal.

Confira os signos que precisam de espaço para apimentar a relação:

Áries

Por mais que seja puro impulso e desejo, o ariano precisa de tempo para focar em si e em seus interesses. No relacionamento, a saudade pode ser um fator que o entusiasma bastante, pois ele gosta de conquistar e lutar para ter o que ainda não possui. Seguir rotinas acompanhado é difícil para ele, pois tem seu próprio ritmo.

Gêmeos

O geminiano ama alimentar iniciativas para se encontrar e compartilhar a vida. No entanto, ele pode ser sentir sufocado quando não consegue manter seu espaço e sua vida individual. Este signo sempre buscará um pouco de distancia e o faz de forma saudável, sem deixar de se comunicar e manter as conexões mentais que já possui.

Veja mais: Os signos que começam outubro de 2022 com paixão

Sagitário

O sagitariano adora que quem ama o acompanhe e esteja em seu ritmo. No entanto, ele deseja uma compreensão intuitiva, que permaneça mesmo as distancias. Como está sempre pensando em novos projetos, este signo valoriza seu tempo e pode encontrar na saudade uma chance de movimentar ainda mais os sentimentos intensos que guarda.

Capricórnio

O capricorniano está preparado para dividir a vida e os deveres com quem ama, mas ele também quer manter sua independência. A distancia não os separa daqueles que são importantes e pode ajudar a apimentar as relações, pois sua falta de tempo deixa de ser cobrada e ele consegue amadurecer o que realmente sente, fortalecendo os laços.

Clique aqui e confira todas as nossas previsões e explicações sobre as personalidades dos signos do zodíaco!