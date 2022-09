Os signos que colocam a vida em ordem com o fim do Mercúrio retrógrado

No próximo domingo, 2 de outubro de 2022, o Mercúrio retrógrado chega ao fim! Alguns signos logo de cara podem se permitir a novos inicios ou colocam a vida em ordem novamente.

Confira quais são os signos:

Áries

A produtividade volta a tomar conta e finalmente você consegue colocar a vida em ordem, principalmente os problemas que surgiram nos últimos meses. Saiba tomar as atitudes certas para chegar nos resultados positivos que sonhou e não deixe de pedir desculpas se for necessário; é hora de construir a verdade e transformação por você mesmo.

Gêmeos

Momento de resolver os problemas e desentendimentos com pessoas que foram importantes em sua vida. Aproveite a oportunidade de colocar a vida em ordem e de se aproximar com boas intenções, mas entenda que algumas coisas também devem ser curadas e deixadas no passado. A vida agora será outra!

Câncer

As palavras ficam mais assertivas e é mais fácil recuperar sua voz. Isso ajudará a colocar a vida em ordem e corrigir alguns erros que atrapalharam sua mente, coração e conexões. A sorte está do seu lado quando o assunto é resolver conflitos.

Leão

Principalmente quando o assunto é vida financeira, este novo movimento direto o ajuda a colocar tudo em ordem. Não é fácil, mas existe muito mais foco e determinação para se recuperar e avançar. Faça valer a pena e planeje boas saídas.

Libra

Além de colocar os sentimentos em ordem, este é um momento de cura e intuição. Ouça-se mais e comece a seguir em frente para chegar ao destino que sonha. A sorte está ao seu lado e será mais fácil abrir portas positivas.

Sagitário

Além de resolver alguns problemas com relação ao trabalho e objetivos, as conexões com as outras pessoas começam a melhorar. Você volta a mostrar que tem as rédeas e pode superar mal-entendidos.

Capricórnio

Existe vontade e força para colocar tudo em ordem e progredir. Não diminua seu potencial e se atreva a dar novos saltos; sua mente, intuição e instinto estão trabalhando para que os melhores caminhos sejam trilhados.

