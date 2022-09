Os 7 melhores perfumes do O Boticário atualmente Imagem: Freepik

Quem gosta perfumes nacionais sabe que a empresa O Boticário é uma das mais famosas do Brasil. Do feminino ao masculino, a marca traz diversas fragrâncias clássicas, que se tornaram as queridinhas do brasileiro. E se você é um dos amantes de perfumes que tem a marca como uma das preferidas e gostaria de saber quais os perfumes que não podem faltar na sua coleção, veja a lista a seguir elaborada pelo youtuber ‘Taiguara Almeida’.

Malbec Flame -Masculino

Em termos de fixação, Malbec Flame é um dos melhores perfumes da marca disponíveis no mercado. Possui um aroma amadeirado adocicado, por isso deve ser utilizado à noite ou em dias mais frios.

As notas de topo são Noz-moscada, Bergamota e Tomilho as notas de coração são Óleo de Pimenta, Flor de Laranjeira, Alecrim e Gardênia as notas de fundo são Uvas, Resina do Sião, Couro, Cedro, Patchouli ou Oriza, Madeira Guaiac, Cashmeran, Avelã, Musgo e Baunilha.

Paradis Rouge (O.U.i.) - Feminino

O.U.i. Original Unique é uma marca francesa que pertence ao Grupo Boticário e também é comercializada no Brasil. Possui um cheiro quente e amadeirado, focado em um aroma de rosas.

A nota de topo é Cardamomo. A nota de coração é Rosa e a nota de fundo é Sândalo.

Zaad Santal - Masculino

Outro perfume com um aroma de madeira muito evidente é o Zaad Santal.

As notas de topo são Pimenta de Szechuan, Noz-moscada, Gengibre e Bergamota. As notas de coração são Sândalo, Whiskey, Folha de Violeta e Lavanda e as notas de fundo são Cedro, Âmbar, Vetiver, Almíscar e Patchouli ou Oriza.

Lily Lumière - Feminino

Este é o último lançamento da marca para a linha Lily lançado em 2022 mas que, segundo o especialista, agrada mais pelo desempenho de fixação e projeção do que pelo aroma.

As notas de topo são Bergamota, Pimenta Rosa, Néroli e Mandarina. As notas de coração são Flor de Laranjeira e Osmanthus e as notas de fundo são Baunilha, Patchouli ou Oriza, Âmbar, Sândalo e Pralinê.

Floratta Fleur Supreme - Feminino

As notas de topo são Flor de Laranjeira, Bergamota e Mandarina. As notas de coração são Flor de Íris, Ylang Ylang, Osmanthus, Jasmim Sambac e Rosa e as notas de fundo são Patchouli ou Oriza, Vetiver e Ládano. Fixa e projeta muito bem.

Elysée Blanc - Feminino

As notas de topo são Pêssego, Ameixa, Ameixa de Damasco, Pera e Framboesa. As notas de coração são Jasmim Sambac, Flor de Laranjeira, Íris, Rosa Damascena e Lírio-do-Vale e as notas de fundo são Açúcar mascavo, Patchouli ou Oriza, Âmbar, Almíscar, Sândalo, Vetiver e Cedro.

Coffee Duo Woman - Feminino

As notas de topo são Lavanda, Notas Frutadas e Bergamota. As notas de coração são Leite, Café, Orquídea, Rosa, Jasmim Sambac e Ylang Ylang e as notas de fundo são Benjoim, Sândalo, Patchouli ou Oriza e Almíscar.

