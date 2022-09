A linha Malbec, da empresa O Boticário, é, sem dúvidas, uma das mais clássicas do mundo da perfumaria e também uma das mais utilizadas entre os homens.

Com fragrâncias mais ousadas, com forte aroma amadeirado, ou outras mais suaves, fica difícil escolher entre as diversas opções disponíveis no acervo. Pensando nisso, o canal ‘Rafs Le Parfum’ listou os 5 melhores perfumes da linha Malbec. Veja a seguir:

5º Malbec Flame

Flame é considerado um perfume chipre, com acordes amadeirados e especiados frescos se sobressaindo. Por isso, esse perfume é que mais se distância do lado vínico, principal da linha, e se assemelha a algo mais frutado. Pode ser utilizado em dias com o clima mais fresco.

As notas de topo são Noz-moscada, Bergamota e Tomilho. As notas de coração são Óleo de Pimenta, Flor de Laranjeira, Alecrim e Gardênia e as notas de fundo são Uvas, Resina do Sião, Couro, Cedro, Patchouli ou Oriza, Madeira Guaiac, Cashmeran, Avelã, Musgo e Baunilha.

4º Malbec Black

Um perfume feito especialmente para os dias frios, devido à sua potência e intensidade. Traz notas ambaradas e amadeiradas bem quentes. Ideal para homens que preferem perfumes levemente adocicados.

As notas de topo são Canela, Cardamomo, Gengibre, Limão, Junípero ou zimbro e Bergamota. As notas de coração são Sálvia e Gerânio e as notas de fundo são Baunilha, Benjoim, Olíbano, Sândalo, Âmbar, Cashmeran e Patchouli ou Oriza.

3º Malbec Club Intenso

Essa é a fragrância ideal para os homens que gostam do Malbec tradicional, pois traz um aroma semelhante, porém de forma mais potente. Em virtude da nota de pimenta, a fragrância é mais sensual, sendo uma boa escolha para encontros noturnos.

As notas de topo são Agulhas de Cedro, Pimenta, Lima, Folha de Violeta, Cardamomo, Bergamota da Calábria, Limão e Olíbano. As notas de coração são Cedro da Virgínia, Patchouli ou Oriza, Almíscar e Sinfonide e as notas de fundo são Musgo, Madeira Guaiac, Âmbar, Almíscar e Benjoim.

2º Malbec Magnetic

Um forte representante dos perfumes frutados, trazendo a nota de uva com mais força. A nota deixa o perfume bem adocicado e até mesmo enjoativo para algumas pessoas, por isso a compra ‘no escuro’ não é indicada.

As notas de topo são Uvas, Maçã, Pimenta Rosa, Cardamomo, Cítricos e Cipreste. As notas de coração são Notas Minerais, Rosa, Patchouli ou Oriza, Madeira Guaiac, Cashmeran, Notas Verdes, Junípero ou zimbro, Cedro, Sândalo e Noz-moscada e as notas de fundo são Baunilha, Almíscar, Âmbar, Nagarmota ou Óleo de Cipriol e Olíbano.

1º Malbec Noir

Malbec Noir une todo o DNA da linha, acrescento notas totalmente diferentes, mas que em conjunto, deixam essa fragrância muito exclusiva e agradável. Traz notas aquáticas e vínicas na saída, misturadas a notas amadeiradas e frutadas. Um perfume mais maduro, indicado para homens mais formais.

As notas de topo são Notas Aquáticas, Pimenta Rosa, Maçã, Bergamota, Abacaxi, Laranja, Mandarina, Toranja e Limão Siciliano. As notas de coração são Uvas Pinot Noir, Vinho Tinto, Lavanda, Pimenta, Coentro e Néroli e as notas de fundo são Fava Tonka, Gin, Âmbar, Cashmeran, Sândalo, Vetiver, Patchouli ou Oriza, Almíscar e Ládano.

