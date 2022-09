O Brasil já ficou fora de alguma Copa do Mundo?

Já são 20 anos sem título, ou seja, há quatro copas a seleção brasileira deixa a chance do Hexa passar. Mesmo assim, o Brasil é a equipe que mais vezes levantou a taça da Copa do Mundo, seguido por Alemanha, quatro vezes campeã. No total, o Brasil disputou sete finais. Além das cinco vezes que conseguiu vencer, o Brasil participou de mais duas finais, perdendo em 1950 para o Uruguai por 2 a 1 de virada, em pleno Maracanã, e em 1998 saiu derrotado pela a França por 3 a 0.

Mas será que a ‘Canarinho’ já deixou de disputar o título em alguma ocasião? Não, o Brasil, diferentemente de outras grandes seleções como Alemanha, Argentina, Inglaterra e França, por exemplo, é o único time que participou de todas as edições da Copa do Mundo Fifa, que teve a primeira edição realizada em 1930.

O início

Na primeira edição do ‘Campeonato Mundial de Futebol de 1930′ disputado no Uruguai, o país que sediou foi o campeão, treze equipes disputaram o título, sendo sete da América do Sul, quatro da Europa e duas da América do Norte.

Dividido em quatro grupos, o Brasil ficou no Grupo B, junto com Iugoslávia, onde a seleção verde e amarela perdeu por 2 a1 e Bolívia, goleando o time por 4 a 1, porém, o Brasil foi eliminado na primeira fase.

Primeiro título

A primeira vez que a seleção brasileira levantou a taça da Copa do Mundo foi em 1958, na Suécia. Ficou em primeiro em um grupo composto por Inglaterra, União Soviética e Áustria; ganhou do País de Gales nas quartas de final e goleou a França na semifinal por 5 a 2. Na final, aplicou o mesmo placar nos times da casa.

Último título

Depois da primeira vez campeã do mundo, o Brasil ainda levantou o caneco em 1962, 1970, 1994 e 2002. No seu último título, há 20 anos, ganhou todos os sete jogos disputados, contra Turquia, China, Costa Rica, Bélgica, Inglaterra, Turquia e Alemanha na final, que venceu por 2 a 0, com gols de Ronaldo Fenômeno.

