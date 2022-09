Imagens mostram batalha mortal entre anaconda e onça-pintada no Pantanal

Mais um vídeo que mostrando como a vida na natureza é uma luta por sobrevivência mesmo para os gigantes do Pantanal se tornou viral novamente nas redes sociais.

Dessa vez, as protagonistas são uma onça- pintada, o maior felino do continente americano, e uma sucuri, cobra também é conhecida como anaconda e é a segunda maior do mundo.

O fitógrafo da vida selvagem, Chris Brunskill, divulgou imagens impressionantes que clicou norio Cuiabá, um curso de água que fica no estado de Mato Grosso,

O Guia turístico Branco Arruda, que acompanha expedições de fotografia de onça, estava presente durante os cliques e também registrou fotos impactantes.

O vídeo de outra batalha entre uma onca-pintada e uma sucuri foi divulgado em agosto, mostrando que o final destas disputas pode guardar surpresas.

“Uma onça fêmea estava em busca de uma caça na margem do rio de três irmãos do nada desce uma sucuri ela vai pra cima sucuri e começar a batalha, mas dessa vez a sucuri conseguem fugir da onça”, escreveu Arruda ao mostrar as imagens.

O fotógrafo e cinegrafista australiano Benjamin James também narrou uma experiência impactante ao ver uma batalha entre esses animais no Pantanal.

“Pantanal Selvagem. Hoje assistimos a uma batalha entre uma sucuri amarela e um jacaré. Este confronto durou bem mais de uma hora. O jacaré era bastante grande o que se revelou vantajoso”, escreveu no Instagram junto com a foto da cobra completamente enrolada no réptil.

