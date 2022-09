Dia Mundial do Coração: veja como cuidar do seu Imagem: Pexels

Hoje, dia 29 de setembro, é celebrado o Dia Mundial do Coração. A data tem como objetivo conscientizar a população sobre a saúde do órgão e as doenças cardiovasculares que o afetam.

De acordo com o ‘Cardiômetro’, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, neste ano já foram mais de 300 mil mortes no país em decorrência a doenças cardiovasculares. A pandemia de Covid-19 colaborou com essa estatística negativa, aumentando os casos no Brasil.

“A doença cardíaca é altamente prevenível em até 70% dos casos através do cuidado com os hábitos de vida”, afirma o Dr. Denilton da Silva Guedes Oliveira, Médico Cardiologista da Docway.

Para prevenir esses problemas, o especialista listou 6 dicas de como cuidar da saúde do coração. Confira:

Pratique exercícios físicos

Exercícios físicos são essenciais e contribuem para a saúde do corpo em geral, principalmente o sistema cardiovascular. Essas atividades controlam a pressão arterial, glicemia e colesterol, reduzindo os riscos de doenças no coração.

Alimente-se bem

Assim como os exercícios, os alimentos saudáveis são fundamentais para a saúde. Aditivos utilizados em certos alimentos podem causar riscos ao coração, pois eles contém excesso de sal, gordurosas não saudáveis e carboidratos. Opte sempre pelo consumo de frutas, verduras e legumes.

Beba muito líquido

É importante sempre se manter hidratado, pois a água é, em média, 70% do corpo humano. Ela é responsável por regular a temperatura corpórea, proteger os órgãos vitais e ajuda na absorção dos nutrientes. Ela também hidrata as células e articulações.

Dormir bem é essencial

Para que todas as outras dicas funcionem perfeitamente, é imprescindível que haja uma boa noite de sono. Dormir pouco pode causar problemas na saúde física e mental, acarretando em quadros de doenças cardiovasculares, como hipertensão. A literatura médica diz que um sono saudável dura em torno de 7 a 8 horas por noite.

