As raças de cães que as pessoas mais tatuam, segundo tatuadora Imagem: reprodução TikTok (beatrizrtattoo)

As tatuagens não precisam possuir, necessariamente, um significado. Quem escolhe um desenho para fixar para sempre no seu corpo faz escolha por diversos motivos, seja somente por achar o desenho bonito, ou para homenagear um momento ou alguém, entre outras explicações. E dentro disso, estão as tatuagens de pets, famosas entre as pessoas que amam os animais.

Neste caso, o tutor provavelmente quer marcar em seu corpo um animalzinho que marcou a sua vida. Mas você sabe quais são as raças que as pessoas mais tatuam?

A tatuadora Beatriz Rezende, que faz conteúdo para o TikTok sobre tatuagens, listou quais são as raças caninas que as pessoas que ela tatua mais procuram.

O primeiro lugar, em disparada, fica com os vira-latas, mas eles ainda estão classificados, de forma engraça, em outras subcategorias, como vira-lata caramelo, ‘estopinha’ e ‘rotwagner’, vira-lata preto e vira-lata branco.

LEIA TAMBÉM: 4 raças de cães que são proibidas em diferentes países do mundo

Mas a lista também cabe algumas outras raças, como poodle, misturas como husky e pastor, fox com lhasa apso, vira-lata com golden e pug com buldogue.

As raças favoritas dos brasileiros

Não é atoa que o vira-lata seja a raça que as pessoas mais tatuam. Uma pesquisa feito pelo Guiavet mostrou quais são as raças de cães e gatos favoritas entre os brasileiros. E claro, os vira-latas dominam nas duas espécies, sendo 39% dos cachorros nos lares, seguidos por Shih-tzu 9,5% e Pinscher 6,34%. O restante da lista segue com Pit Bull Poodle, Yorkshire, Lhasa Apso, Labrador, Buldogue, Border Collie e Chow Chow.

Entre os gatos os vira-latas também dominam 51% dos lares, seguidos por Siamês, Abissínio, Angorá, Pelo Curto Americano, Persa, Bengal, Americano de Pelo Áspero, Bobtail Americano, Asiático, Balinês e Himalaio.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Preguiçosos: veja as raças de cães menos ativas

⋅ 5 raças de cães consideradas as menos doces

⋅ Setembro Lilás e a prevenção do câncer em pets