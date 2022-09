Vídeo: embarcação que naufragou há 1.300 anos é encontrada com diversos artefatos históricos

Embarcação que naufragou há 1.300 anos é encontrada com diversos artefatos Imagem: reprodução The Mirror (Reuters)

Um navio naufragado na costa de Israel foi descoberto com vasos antigos em perfeito estado e com ingredientes de aproximadamente 1.300 anos. Segundo o ‘The Mirror’, a embarcação era carregada com cargas de todo o Mediterrâneo, comprovando que comerciantes do Ocidente ainda chegaram ao porto na ‘Terra Santa’ mesmo após a conquista islâmica do século VII. Não é possível saber o motivo do naufrágio, mas segundo o site, o navio mercante de abeto e nogueira afundou em águas rasas, em um local conhecido atualmente como Maagan Michael.

Datado entre o século VII ou VIII d.C, os artefatos encontrados evidenciam que o comércio persistiu com o resto do Mediterrâneo, mesmo com a divisão religiosa. “Os livros de história geralmente dizem que o comércio quase parou. Não havia comércio internacional no Mediterrâneo. Tínhamos principalmente embarcações menores navegando ao longo da costa fazendo cabotagem”, disse Deborah Cvikel, arqueóloga náutica da Universidade de Haifa e diretora da escavação. A escavação é apoiada pela Israel Science Foundation, Honor Frost Foundation e pelo Institute of Nautical Archaeology da Texas A&M University.

De acordo com a arqueóloga, o navio original possuía 25 metros de comprimento. Os artefatos encontrados mostram ainda que o navio tinha parado no Chipre, Egito, talvez na Turquia e talvez até na costa norte da África.

Assista ao vídeo com a descoberta:

Descoberta foi feita após tempestade

A costa de Israel é repleta de navios que afundaram ao longo dos milênios e os naufrágios são mais acessíveis para estudo neste local pois o mar é raso e o fundo arenoso preserva os objetos encontrados.

Essa nova descoberta foi feita após uma tempestade descolar as areias. Dois mergulhadores amadores avistaram um pedaço de madeira no fundo e relataram às autoridades.

Utilizando de aspiradores subaquáticos, foram encontrados 200 ânforas com ingredientes que mostram a dieta no mediterrâneo, como molho de peixe e uma variedade de azeitonas, tâmaras e figos. Também foram encontrados ferramentas de navegação, como cordas, e itens pessoas pessoais, como pentes de madeira, além de restos de besouros e ratos. “Você tem que estar muito atento porque alguns dos restos, como ossos de peixe, ossos de rato ou caroços de azeitona, são tão pequenos que podem ser perdidos em uma fração de segundo”, disse Cvikel.

Os pesquisadores pretendem exibir o navio por inteiro ao público. Caso contrário, irão preservar a descoberta no mesmo local e cobrir com areia.

