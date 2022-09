Confira o novo teste visual que vai medir sua inteligência: qual é o erro nesta imagem viral do Polo Norte?

Tente decifrar este teste visual que superou a maioria dos usuários que queriam resolvê-lo, como detalhado pelo site Depor.

Não se esqueça que o que você menos pensa que é, acabará sendo sua resposta correta.

Teste visual que vai medir sua inteligência: qual é o erro nesta imagem viral do Polo Norte?

Você revisou a ilustração e não encontrou a resposta, não se preocupe, é super normal ocorrer isso.

Como informado, existem 17 espécies de pinguins, distribuídas por todo o hemisfério sul.

Por isso, em todo caso, não há espécie de pinguim cujo local de origem seja o Ártico ou o Polo Norte, sendo o erro nesta imagem viral.

Em outro desafio, você consegue encontrar os 7 detalhes ocultos nestas imagens do desenho ‘Turma da Mônica’ rapidamente?

O teste foi compartilhado recentemente pelo canal ‘Divertido’. No novo jogo, duas imagens são colocadas de forma paralela, uma ‘verdadeira’ e a outra ‘falsa’.

Cada uma das imagens possui pequenas alterações onde o jogador deve apontar onde estão essas pequenas diferenças.

Com isso, comparando e mostrando que na verdade as duas imagens são bem diferentes.

Confira vídeo com o desafio do desenho ‘Turma da Mônica’ neste link divulgado no YouTube (siga o tempo estabelecido em postagem para cada desafio):