Saiba onde será realizada a Copa do Mundo de 2026

Ainda faltam 53 dias para a abertura da Copa do Mundo 2022 que neste ano ocorre no Catar, contudo, já existe a curiosidade sobre a próxima Copa. Afinal, além da ansiedade para saber os países que irão disputar a competição, os torcedores também ficam ansiosos para saber o país que irá ser palco de uma das maiores competições do mundo.

Pela primeira vez, a Copa do Mundo de 2026 não terá apenas um, mas três países como sedes oficiais. No total serão 16 cidades que irão receber os jogos: duas no Canadá, três no México e 11 nos Estados Unidos.

É a primeira vez que o Canadá irá sediar uma Copa do Mundo. O México já foi palco da edição de 1970, com a seleção brasileira saindo vitoriosa ganhando da Itália, e os Estados Unidos sediou 1994. também com o Brasil sendo campeão contra a Itália.

Outra novidade está no número de seleções participantes. Até 2022, a competição recebia 32 times no total. A partir de 2026 esse número irá aumentar, e muito: 48 seleções irão disputar a taça, um aumento de 50%. De 1982 a 1994, foram apenas 24 times.

Cidades

De acordo com o GE, as cidades que irão receber os jogos são:

Canadá : Vancouver e Toronto;

: Vancouver e Toronto; México : Guadalajara, Monterrey e Cidade do México;

: Guadalajara, Monterrey e Cidade do México; Estados Unidos: Seattle, São Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Filadélfia, Miami e Nova York.

Além da ‘edição das Américas’, que irá ocorrer em 2026, outros países que sediaram em conjunto foram a Coreia do Sul e o Japão, na ‘edição asiática’, realizada em 2002. Foi a primeira vez que países asiáticos foram a casa da competição. Nessa edição, o Brasil sagrou-se campeão, conquistando seu quinto e último título até então.

