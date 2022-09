Relacionamento: 8 SEGREDOS para fazer a felicidade durar ao lado do parceiro

No início de um relacionamento as coisas podem caminhar de uma forma mais leve e fácil, pois o casal se deixa guiar pelo romantismo e idealizações. Após algum tempo juntos, os defeitos de ambas as partes começam a ser percebidos pelo outro, tornando o compromisso mais realista.

Revelar defeitos e demonstrar fraquezas não significa algo negativo, pois são características que fazem parte de qualquer ser humano. Contudo, é preciso ter isso em mente quando se trata de se relacionar com alguém para não se frustrar com o parceiro.

Quando tais características são demonstradas – seja por você ou pelo parceiro – é possível manter uma relação saudável, calorosa, feliz e duradoura. Basta que ambos sejam maduros para reconhecer a natureza real da convivência entre dois seres humanos falhos e lidar com isso com os pés do chão.

“É muito fácil confundir prazer com felicidade”, diz o psicólogo Leon F Seltzer Ph.D. ao Psychology Today. “Talvez a principal distinção seja que os prazeres são momentâneos e temporários, como saborear um morango deliciosamente doce, ser transportado por uma bela melodia ou contemplar um pôr do sol impressionante.”

“Ao contrário do prazer, no entanto, a felicidade pode ser relativamente impermeável às contingências da vida em constante mudança.” Continua o especialista ”. Tem muito menos a ver com circunstâncias externas favoráveis do que com a forma como você vê o mundo e – mais importante – como você se vê nele. Em última análise, sua autoestima determina o quão feliz você será com a vida em geral.”

Veja mais: Relacionamento: Você está SEGURO na relação apenas se possuir estas 5 chaves

8 SEGREDOS para fazer a felicidade durar com o parceiro, segundo especialista

1. Segurança interpessoal: Sentir-se conectado com o parceiro através da empatia e suporte.

2. Resiliência: Dê passos para trás, se for preciso.

3. Gratidão: Apreciar os presentes que a vida te dá ao lado dele.

4. Perdão: Libere raiva e rancor.

5. Compaixão: Tenha compaixão de si e da pessoa na relação.

6. Atenção plena: Viva no com a mentalidade no presente.

7. Cuide de si mesmo: Viva de modo saudável e disciplinado. É importante manter a autoestima trabalhada para ser mais feliz.

8. Seja aventureiro: Não tenha medo de experimentar coisas novas (de forma responsável) ao lado de quem você ama.