Perfumes viciantes: essas fragrâncias femininas vão causar inveja por onde você passar

Além de resenhas e vídeos no Youtube, para saber mais sobre um perfume o ‘boca-a-boca’ sempre funciona... Ou melhor, o ‘cheiro-a-cheiro’. Pensando nisso, o canal ‘Perfumando-se’ listou perfumes nacionais que são viciantes e que, quem sente, vai te perguntar sobre a fragrância. Veja a seguir.

Luna Fascinante - Natura

Com uma abertura floral, a fragrância Luna Fascinante lembra o importado La Vie Est Belle, com notas adocicadas e atalcadas, se diferenciando pela saída amadeirada.

As notas de topo são Frutas Tropicais, Frésia e Notas Florais. As notas de coração são Jasmim Sambac e Violeta e as notas de fundo são Patchouli ou Oriza, Pataqueira e Notas Amadeiradas.

Glamour Love Me - O Boticário

Caso você queira adquirir uma fragrância intimista, o Glamour Love Me é uma boa escolha, contudo, a marca está descontinuando essa fragrância, então é melhor adquirir rápido. De acordo com a especialista e apresentadora do canal, esse foi o primeiro perfume da marca com a proposta ‘nude’, com um cheiro que tenta reproduzir o aroma natural da pele.

LEIA TAMBÉM: 5 perfumes nacionais PODEROSOS e POUCO FALADOS

As notas de topo são Bergamota e Maçã. As notas de coração são Rosa, Íris e Lírio-do-Vale e as notas de fundo são Almíscar e Âmbar.

Luna Radiante - Natura

Outro perfume da linha Luna, mas dessa vez um cítrico. É uma fragrância elegante com alta performance, que chama a atenção no ambiente.

As notas de topo são Laranja Amarga, Mandarina e Pimenta Rosa. As notas de coração são Paramela, Jasmim Sambac e Lírio-do-Vale e as notas de fundo são Patchouli ou Oriza, Priprioca e Musgo.

I love P. E. - Paris Elysees

Essa é uma fragrância inspirada em J’Adore Eau de Toilette, da Dior.

As notas de topo são Notas Aquáticas e Bergamota. As notas de coração são Flores Brancas, Flor de Laranjeira, Rosa e Violeta e as notas de fundo são Almíscar e Âmbar.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ 5 perfumes masculinos baratos e elogiados

⋅ Esses são os 5 perfumes da Avon obrigatórios na sua coleção

⋅ 5 perfumes femininos importados que fazem sucesso no Brasil