Os signos que voltam a abrir o coração

O final de setembro e inicio de outubro de 2022 chega e alguns signos do zodíaco podem aprender agora a abrir o coração de novo.

Confira os signos que podem ter novidades na vida amorosa:

Áries

O amor pode se tornar mais presente a partir da quinta-feira e as crises começam a ser curadas de verdade. Para quem está em relacionamentos complicados, acontecimentos chegam para ajudar a abrir seu coração, encontrando novos equilíbrios e razões para superar ressentimentos. Algumas pessoas podem iniciar novos relacionamentos ou retomar o otimismo.

Gêmeos

A iniciativa para voltar a apostar no amor aumenta e é possível deixar que a paixão seja reativada. A busca por diversão e prazer, também o faz se abrir para novas conexões e se concentrar em parcerias que podem ser interessantes. Lembre-se de buscar o que é mais significativo e não se deixe guiar só pelo superficial; o mundo ficará mais bonito.

Leão

A comunicação se torna mais fácil e o flerte está em seu caminho. Ao abrir mais a mente e a si mesmo, seu coração se entusiasma para se envolver em conexões que trazem diversão,, mas também aprendizagens. Fique atento, pois as oportunidades que surgem tendem a ser muito importantes.

Sagitário

O charme aumenta muito e pode atrair pessoas novas ou antigas para a sua vida. Essa energia faz com que você abra o coração e comece a aproveitar o amor com graça, dando-se a oportunidade de viver conexões mais significativas, seja no romance ou na amizade. Apenas aproveite e não desperdice sua energia com quem não o influencia positivamente!

