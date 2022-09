Os signos que podem prometer amor eterno

A fase da paixão pode fazer com que muitas pessoas prometam diversas coisas, inclusive o amor eterno. No entanto, alguns signos do zodíaco podem usar essas palavras sem maldade e desejam poder realizar esta tarefa complexa e que nem sempre é justa.

Confira quais são os signos que podem dizer que amarão para sempre:

Touro

O taurino busca a beleza e o prazer do amor, achando que quando esse sentimento é verdadeiro, é impossível trocá-lo por qualquer outra coisa. Ele acredita que pode passar toda a existência conhecendo o outro e criando um vínculo cada vez mais firme e sereno. Levando tudo isso em conta, este signo pode prometer amor eterno sem hesitar, pois teima contra as frases “tudo muda” e “nada é definitivo”.

Câncer

O canceriano é capaz de se prometer o amor eterno para se sentir protegido, mas também para demonstrar o quanto a outra pessoa importa em sua vida. Ele faz de algumas pessoas o seu lar e não pensa em deixa-las, mesmo que seu emocional fique menos estável e ele saiba que quando se trata de humanos, erros e mudanças de planos sempre acontecem. Ele valoriza a emoção do momento.

Virgem

O virginiano não deixa os detalhes reais escaparem, mas ele também não tem medo de assumir compromissos concretos e até chega a deixar um lado obsessivo florescer. Quando acredita no amor eterno, ele pode se acomodar ao lado do outro e buscar a evolução ao mesmo tempo, enfrentando sem medos os problemas que surgem e tentando manter o relacionamento vivo. A entrega é especial e pode ser sem limites!

Capricórnio

Por mais que seja muito responsável e realista, quando se trata de amor, o capricorniano pode fugir do senso comum e valorizar aos montes quem foi compatível o suficiente para despertar seu coração por completo. Ele promete o amor eterno quando quer a máxima seriedade e ambiciona uma vida bela ao lado de alguém. Como costuma conseguir o que deseja, vai até o fim com determinação em fazer durar!

