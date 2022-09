Os signos que começam outubro de 2022 com paixão

Outubro de 2022 já está quase aí e começa logo com o fim do Mercúrio retrógrado, o que devolverá o ânimo e a paixão para alguns signos do zodíaco.

Confira quais são esses signos e como isso acontecerá:

Touro

Você começa este mês com o pode de atração em alta e pode focar bastante naquilo que desperta seu prazer. Além de recomeçar quando o assunto é vida amorosa, essa energia também permite que você retome sua paixão por viver e encontre motivações verdadeiras que movimentarão seu destino. Descubra mais sobre si e sobre aquilo que faz a existência ter sentido.

Virgem

Existe um respiro, limpeza e diminuição de tensão acontecendo com a finalização do Mercúrio retrógrado. Permita-se acalmar as tensões e direcione esta energia nas paixões que despertam sua vontade de planejar, se reinventar e divertir. A energia é intensa, mas também bela e o ajuda a abrir portas para novas conexões com pessoas interessantes.

Veja mais: Os signos que voltam a abrir o coração

Escorpião

Energias impregnadas podem ser limpas e os pensamentos são purificados! É hora de aproveitar esta leveza que o faz ter mais tempo e espaço para compartilhar a vida com quem ama. Aproveite para relaxar e viver novas aventuras também. Algumas novas conexões podem surgir com efeitos duradouros e o coração baterá mais rápido.

Aquário

A coragem para deixar o passado e finalmente seguir em frente tomará conta após a finalização do Mercúrio retrógrado. A paixão renasce e é possível realizar transformações importantes. Encontrar o verdadeiro caminho e o melhor de si mesmo ou das pessoas, o fará abraçar o presente e futuro com entusiasmo.

Peixes

Momento de colocar muitas coisas em ordem, inclusive os relacionamentos e a vida amorosa. O passado começa a ser curado e superado, trazendo uma clareza que o faz absorver importantes aprendizados. Tudo isso, contribui para que seu entusiasmo e paixão com os do coração se ativem. É hora de seguir em frente da melhor forma!

Clique aqui e confira todas as nossas previsões e explicações sobre as personalidades dos signos do zodíaco!