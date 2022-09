A Agência Espacial Americana (NASA) divulgou uma nova imagem da galáxia IC 5332 obtida pelo instrumento MIRI do Telescópio Webb.

Como informado pela NASA, o registro do instrumento de infravermelho médio do Webb (MIRI) pode parecer esquisito demais, já que as coisas parecem diferentes na luz infravermelha média do que na luz visível, ultravioleta ou infravermelho próximo, como é o caso do Hubble.

O ‘registro apocalíptico’ captado pelo Telescópio Webb da NASA no espaço

Estes são os “ossos” da galáxia IC 5332, geralmente escondidos pela poeira. Na luz infravermelha média, Webb é capaz de espiar através dessa poeira e ver os padrões de gás espalhados por toda a galáxia.

O Telescópio tem apenas um instrumento capaz de ver no infravermelho médio, tornando o MIRI legal de várias maneiras. O criocooler do MIRI, um refrigerador especial, ajuda a mantê-lo apenas alguns graus abaixo do zero absoluto, a temperatura mais baixa possível.

Como informado pela NASA, a imagem da galáxia IC 5332 obtida pelo instrumento MIRI do telescópio Webb, lembra teias de aranha cinzentas em forma de espiral.

Essas “teias de aranha” são padrões de gás espalhados por toda a galáxia. O núcleo da galáxia brilha em azul escuro. Estrelas, vistas como pequenos pontos azuis, estão espalhadas por toda a imagem.

Ainda de acordo com as informações, há também pontos vermelhos maiores e mais esparsos espalhados entre os braços espirais. O fundo da imagem é escuro. Confira:

Texto com informações da Agência Espacial Americana