Moda: 3 inspirações de looks monocromáticos

Looks monocromáticos não são novidade nos guarda-roupas mais bem preparados, inclusive entre os membros da realeza. Na verdade, a Rainha Elizabeth era expert nesse ponto. Outro membro da realeza que adora um look monocromático é Meghan Markle.

Além de alongar a silhueta, um look monocromático vai sempre deixar sua aparência naturalmente mais elegante. Escolha o tom que você mais gosta e aposte! A chave para estilizar nesse conceito é misturar texturas e tons de uma única cor. A ideia é passar a aparência de continuidade entre as peças que compõem o look.

Selecionamos 3 looks para que você possa se inspirar.

O clássico preto

Preto e preto combinam divinamente para ocasiões mais formais. Tenha sempre uma peça de destaque no visual, ou a camisa de tricô ou uma calça de couro, por exemplo. Nesse look todo preto você também pode experimentar utilizar acessórios para um toque de cor, entre a bolsa e o calçado.

Vestido e blazer, ambos na cor preta, vão super bem em vários momentos, além de aparentar uma silhueta mais fina e definida.

Na dúvida, use o neutro

O monocromático em um tom ousado pode ser chique quando bem construído, mas sinceramente você pode errar feito com ele, fazendo uma grande bagunça. Para aqueles dias sem muitas inspirações, onde você provavelmente experimenta diversas peças mas não se sente adequada com nenhuma delas, prefira as cores neutras, pois sempre são uma boa aposta.

Compor um look com bege, branco off, nude ou cinza com certeza te deixarão mais confortável e segura.

Família de cores

A chave para compor um visual monocromático é se manter dentro de uma mesma família de cores. Assim, escolha entre tons azuis, diferentes texturas, como jeans, linho e seda. Outra possibilidade é usar tons pastéis.

Um dica aqui é não misturar mais de 3 texturas juntas, uma vez que o look monocromático é um estilo que transmite serenidade e harmonia das peças.