Inteligência Artificial pode diagnosticar Parkinson pelo riso do paciente, diz estudo

Um estudo feito por cientistas da Universidade de Madrid afirma que a Inteligência Artificial (IA) é capaz de diagnosticar pelo som do riso se o paciente está com a doença de Parkinson.

Também conhecida como Mal de Parkinson, a doença é uma doença causada pela degeneração de células em uma região específica do cérebro que afeta o movimento e causa tremores, rigidez muscular e alterações na fala e na escrita,

Segundo os cientistas, o sistema por eles desenvolvido é baseado na análise do riso e métodos de reconhecimento de voz. A técnica avalia diferentes coeficientes para identificar as características do riso de indivíduos saudáveis e de doentes combinados com modelos de classificação de aprendizado de máquina, segundo documento publicado no site Excelsior.

ÍNDICE DE ACERTOS SURPREENDE

O relatório da pesquisa mostra que o índice de acertos da Inteligência Artificial é surpreendente e chegou a 83% para a classificação de “risos saudáveis” com doença de Parkinson em um banco de dados de 20 mil amostras geradas aleatoriamente.

A conclusão dos cientistas é de que a Inteligência Artificial pode ser usada por essa técnica de modo eficiente e confiável para diagnosticar a doença de Parkinson em pacientes nos primeiros estágios da doença.

Essa não é a primeira tentativa de usar a IA no diagnóstico do mal de Parkinson. Pesquisadores do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) sugeriram que a tecnologia poderia ser usada para rastrear remotamente os padrões de respiração de uma pessoa e detectar indícios da doença. (Com Fayer Wayer)

