5 perfumes masculinos baratos e elogiados

Se você está pensando em economizar na hora de adquirir um perfume, as fragrâncias nacionais são as mais indicadas. As listadas a seguir, segundo o youtuber especializado em perfumes, Junior Barreiros, além de um bom custo-benefício, também são muito elogiadas. Confira 5 perfumes masculinos baratos e super elogiados.

Scott - JA Essence de La vie

A empresa é focada em perfumes contratipos, contudo, Scott é um perfume totalmente autoral. As notas que possuem uma combinação única transforma a fragrância em algo bem exclusivo e com boa fixação, além de bom-custo benefício.

Suas notas de topo são Menta, Violeta e Conhaque. As notas de corpo são Sálvia, Cedro, Whisky e Madeira de Guaiaco e as notas de fundo são Couro, Âmbar, caramelo e Musgo de Carvalho.

Natura Homem Madeiras

Um perfume ideal para o dia-a-dia, podendo ser utilizado em dias mais quentes sem nenhum problema. Seu nome já diz tudo: é um amadeirado, porém cítrico, totalmente versátil.

As notas de topo são Bergamota, Noz-moscada, Gengibre e Cardamomo. As notas de coração são Madeiras Transparentes, Folhas de Violeta e Flor de Íris e as notas de fundo são Vetiver, Cedro, Cashmeran e Âmbar.

Hezron - Nuancielo

Esse perfume compartilhado é totalmente aromático e mentolado, mas que com o tempo vai ficando mais adocicado, lembrando uma bala de hortelã. Pode ser utilizado tanto durante o dia quanto à noite.

As notas de topo são Hortelã, Mandarina e Bergamota. As notas de coração são Hortelã, Rum e Gerânio e as notas de fundo são Notas Amadeiradas, Baunilha e Fava Tonka.

Egeo Bomb Black - O Boticário

Ideal para homens que gostam de perfumes adocicados, pois possui notas caramelizadas com ótima projeção.

As notas de topo são Bergamota, Artemísia, Limão, Maçã, Hortelã e Folhas Verdes. As notas de coração são Couro, Musgo, Cedro, Lírio-do-Vale e Immortelle e as notas de fundo são Caramelo, Açúcar, Âmbar, Patchouli ou Oriza, Baunilha, Almíscar, Tiramisu e Sândalo.

Bose - Thera Cosméticos

As notas de topo são Gengibre, Limão, Verbena e Bergamota. As notas de coração são Pimenta Preta, Cedro, Cardamomo e Elemi e as notas de fundo são Almíscar, Patchouli ou Oriza e Âmbar.

