WhatsApp vai parar de funcionar em alguns celulares muito em breve; estes são os aparelhos

O aplicativo de mensagens WhatsApp vai parar de funcionar em alguns celulares no mês de outubro.

Como detalhado pelo site Wabetainfo, o objetivo é permitir que a empresa introduza certas funcionalidades que podem não funcionar em sistemas operacionais antigos.

Nesse caso, o WhatsApp agora planeja abandonar o suporte para duas versões do iOS (iOS 10 e iOS 11) e dois os aparelhos: iPhone 5 e iPhone 5C (modelos mais antigos).

A medida também foi confirmada em um artigo publicado na Central de Ajuda oficial do WhatsApp, que menciona o iOS 12 e versões mais recentes como sistemas operacionais suportados e recomendados.

Se o usuário estiver uma das versões, precisará atualizar para o iOS 12 (ou mais recente) se quiser continuar usando o WhatsApp, ou não poderá utilizar o app após o dia 24 de outubro.

O usuário ainda poderá utilizar em outros modelos mais antigos da Apple: iPhone 5S, iPhone 6 e iPhone 6S (No entanto, precisa atualizar).

Contudo, o WhatsApp não será mais compatível com iPhone 5 e iPhone 5C, já que o iOS 12 não está disponível para esses dispositivos.

Ainda de acordo com as informações, a remoção do suporte para determinadas versões do iOS é necessária para oferecer suporte aos recursos mais recentes implementados no WhatsApp.

Texto com informações do site Wabetainfo