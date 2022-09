Você consegue encontrar as duas cobras escondidas nas imagens?

Dois desafios que mostram o poder da camuflagem de alguns animais na natureza se tornaram virais na Internet. O primeiro mostrou a foto de uma cobra venenosa completamente escondida entre as folhas que caíram das árvores.

De acordo com o The Sun, a cobra é uma Copperhead, conhecida como serpente- cabeça-de-cobre, que possui desenhos em uma coloração castanha clara.

Ela tem possui veneno tóxico que ataca o sistema circulatório das vítimas e pode ser doloroso, mas dificilmente é mortal para humanos.

Você consegue encontrar esta cobra olhando novamente para a imagem?

Reprodução (Reddit)

Após muitas tentativas, os usuários do Reddit resolveram mostrar onde o animal está e é possível vê-la em forma de “s”.

Reprodução

A outra foto foi parar no Twitter, que logo esteve repleto de tentativas de usuários que tentavam encontrar um “bicho” entre as folhas verdes.

O perfil “A vida no Cerrado”, um movimento em defesa do Cerrado brasileiro e dos seus patrimônios naturais e históricos, trouxe o desafio e explicou que a camuflagem pode ser de dois tipos: quando o animal tem a mesma cor do ambiente (homocromia) e quando ele tem a forma de objetos que compõem o meio (homotipia).

Conseguiu achar a serpente verde olhando de novo?

Reprodução (Twitter @avidanocerrado)

Várias pessoas encontraram a cobra e alguns até indentificaram sua espécie!

Reprodução (Twitter @avidanocerrado)

Ela foi identificada como uma serpente Philodryas olfersii, conhecida como cobra cipó e cobra verde. Ela é encontrada desde o Amazonas até o Rio Grande do Sul e chega a medir até e 1,5 metros de comprimento.

Mesmo que muitos achem este animal inofensivo, a verdade é que estudos comprovaram a espécie que entra na lista das serpentes peçonhentas.

Uma picada desta cobra em 1993, no Brasil, na cidade de Caçapava do Sul, ocasionou a morte de uma criança de dez meses.

