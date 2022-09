Relacionamento: Você está SEGURO na relação apenas se possuir estas 5 chaves

Ter alguém ao seu lado não significa que você está seguro na relação. Pelo contrário, em alguns casos seu parceiro é o maior vilão presente em sua vida. Comportamentos tóxicos, de controle e manipulação são sutis, mas podem ser identificados.

Quando isso acontece, sua felicidade é posta em xeque e o compromisso dos dois acaba sendo empurrado com a barriga. Para identificar se você está no ciclo de segurança, é preciso ter algumas chaves esclarecidas e presentes no laço amoroso.

Consequências da falta de segurança no relacionamento

“Sentir-se seguro nos relacionamentos, principalmente nos relacionamentos íntimos, é essencial. Se você não se sente seguro e está sempre pisando em ovos, não apenas você está sempre ansioso, mas isso pode voltar atrás – você periodicamente fica ressentido e explode – ou você adota o papel de mártir e eventualmente se esgota”, explica o especialista em relações familiares, Robert Taibbi L.C.S.W., ao Psychology Today.

Ele ainda completa que, neste cenário, você acaba não recebendo tudo aquilo que precisa, além de não conseguir expressar seu verdadeiro eu.

Sentir-se seguro é essencial dentro de qualquer compromisso. Afinal, a razão pela qual você aceitou se relacionar com alguém teve o objetivo de construir algo agregador, não aquilo que suga, esgota e desprotege. Confira abaixo as cinco chaves que revelam se há segurança ou não na relação, segundo Taibbi.

Você está SEGURO na relação apenas se possuir estas 5 chaves:

1. Ser aceito ao invés de ser julgado. Lembre-se que você escolheu um parceiro para compartilhar sua vida, não se trata de um juiz contratado para te dar sentenças.

2. Se sentir escutado ao invés de invisível ou dispensável. Liberdade para compartilhar é primordial.

3. Ter alguém, de fato, com a quem verdadeiramente possa contar/depender.

4. Importante sempre trabalhar com o parceiro como um time, sem cargas maiores para determinado lado.

5. Ter alguém que está disposto a assumir responsabilidades e se encarregar.