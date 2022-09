Receita de pão caseiro de micro-ondas que qualquer um consegue fazer; pronto em 5 minutos

Quando falamos em receita e em especial sobre pão caseiro, possivelmente a primeira ideia que vem à sua mente é de fazê-lo no forno e em um processo longo, não é mesmo? Mas, você sabia que existe uma versão desse alimento que pode ser feita no micro-ondas?

Com 7 ingredientes, um deles opcional, após o preparo da massa, que é super simplificado, o tempo de espera para prová-lo quentinho é de apenas 5 minutos. Vamos lá aprender como garantir esta opção saborosa?

Pão caseiro de micro-ondas

Ingredientes:

1 ovo;

3 colheres (sopa) de azeite;

5 colheres (sopa) de farinha de trigo;

1 colher (chá) de extrato de baunilha (opcional);

1 colher (chá) de fermento em pó;

2 colheres (sopa) de água;

3 colheres (sopa) de leite.

Modo de preparo:

Para começar, você deverá misturar todos os ingredientes secos;

Então, será a vez de incorporar aos poucos os itens líquidos. Se sentir necessidade, pode colocar um pouco de sal;

Depois que formar a sua massa homogênea, distribua em um recipiente adequado e que possa ser utilizado no micro-ondas;

Caso queira, também pode assar seu pãozinho em uma caneca;

Leve ao micro-ondas em potência alta por 5 minutos;

Após esse prazo, basta retirar e aproveitar o seu pão.

Informação importante: por ser assado no micro-ondas, o seu pão não ficará douradinho igual ao do forno, mas estará bem cozido. Se quiser, pode passá-lo em uma frigideira para atingir este ponto. Lembre-se também que a porção é individual, então basta calcular a quantidade de acordo com o número de pessoas que irão comer. Bom apetite!

