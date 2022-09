Programador usa Inteligência Artificial (IA) para criar filmes

O desenvolvimento cognitivo da Inteligência Artificial (IA) já permite que ela faça operações e até mesmo crie conteúdos para as redes sociais por conta própria, prometendo tornar obsoleta muito em breve muitas profissões atuais.

Mas talvez o projeto mais impressionante até agora é o que está sendo desenvolvido pelo especialista em tecnologia Fabian Stelzer, que resolveu fazer um filme sem gravar nenhuma imagem ou som e sem atores. Ele mesmo nada entende de cinema.

Isso mesmo, usando a IA, Stelzer está desenvolvendo o projeto ‘Salt’, que já tem alguns vídeos no ar. As imagens, à primeira vista, parecem ter sido feitas por câmeras da década de 50, com quadros sem nitidez ou cor, mas deve-se lembrar que nada foi gravado. A Inteligência Artificial está criando as imagens a partir do texto escrito. O sistema cria o filme (som e imagem) apenas com o texto inserido por Stelzer.

‘Salt’ foi criado para ser um conjunto de curtas de dois minutos casa. O especialista em TI disse que para construir o sistema ele usou vários aplicativos, como o DALL-E2, Stable Diffusion e Midjourney.

O roteiro não é nada muito elaborado, já que não é uma tentativa real de construir um filme, mas de simular a utilização da IA para esse fim, e o resultado pode colocar o nome de Fabian Stelzer como pioneiro neste tipo de tecnologia.

Isso porque o aprimoramento dessa tecnologia pode custar uma economia de milhares de dólares para as grandes produtoras de Hollywood e também tornar possível que qualquer pessoa com uma boa ideia na cabeça possa fazer um filme. (Com FayerWayre)

