Professor é acusado de matar aluno após ele cometer erro de ortografia

Segundo o site Meganotícias (texto em espanhol), com informações da Agência AFP, a polícia indiana procura por um professor que está sendo acusado de espancar um aluno que veio a falecer, após ele cometer um erro de ortografia.

Conforme explicado pelo site chileno, o adolescente Nikhil Dohre, de ‘casta inferior’, faleceu nesta segunda-feira (26). O professor do ensino média teria espancado o adolescente de 15 anos com um pedaço de pau e o chutado, até ele ficar inconsciente. O motivo seria uma palavra errada de Nikhil em um teste no ínscio do mês, conforme queixa apresentada pelo pai.

Professor está foragido

O jovem acabou falecendo devido aos ferimentos no hospital do estado indiano de Uttar Pradesh, da cidade de Agra. Já o professor segue foragido. “Ele está foragido, mas vamos prendê-lo em breve”, disse o policial Mahendra Pratap Singh à Agência AFP.

Dohre fazia parte da comunidade Dalit, considerada ‘casta inferior’ à do professor, no sistema de castas indiano, que está sujeito à preconceito e discriminação.

Onda de protestos

Após o acontecimento, centenas de pessoas foram às ruas na segunda-feira, pós a notícia da morte do adolescente se espalhar pelo distrito de Auraiya, onde aconteceu o incidente. A multidão presente exigiu a prisão do professor e acabou incendiando uma viatura policial. Segundo Singh, uma dúzia de manifestantes foram detidos.

Castas indianas

Segundo a BBC, o sistema de castas é muito complexo e existe há mais de 3 mil anos. Ele divide os hindus em hierarquias baseadas em karma (trabalho) e dharma (religião/dever).

