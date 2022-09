O que você viu primeiro nesta ilusão de ótica diz se você é intenso ou festeiro

O que você percebe primeiro ao olhar para esta imagem? Sua impressão inicial desta ilusão de ótica pode apontar se você é o dito “arroz de festa” ou se é uma pessoa muito intensa.

Segundo o portal The Sun US, existem apenas duas possibilidades diferentes.

É tudo uma questão de percepção. Veja novamente e preste bem atenção sobre qual é o ponto para onde seu olhar é direcionado assim que você bate o olho na imagem:

O que você vê primeiro nesta ilusão de ótica? (Foto: Reprodução/TikTok/@charlesmeriot)

O desenho foi compartilhado originalmente pelo canal no TikTok Charles Meriot, que divulga diversos testes desse mesmo tipo.

Confira o resultado:

Se você viu primeiro os livros

Uma das primeiras percepções possíveis para esta ilusão de ótica é uma pilha desorganizada de livros. Caso você tenha enxergado isso primeiro, é provável que você seja reconhecido como uma pessoa muito intensa.

Você gosta de absorver informações e tem muito conhecimento guardado dentro de si. Contudo, ao mesmo tempo, você também ode ser uma pessoa que os outros consideram ter uma personalidade muito complicada.

Se você viu primeiro um rosto

A outra alternativa para a imagem é uma ilusão de ótica formada pelo conjunto dos livros que, combinados, formam um rosto de um homem velho.

Caso tenha sido essa sua primeira percepção, é bem possível que você seja conhecido entre seus amigos como a verdadeira alma das festas em que comparece.

Você pode ser reconhecido como alguém altamente intuitivo e que age com base na emoção, tomando decisões de acordo com o que sente em seu coração.

E nesta outra imagem, o que você enxerga primeiro?

O que você vê primeiro nesta imagem? (Foto: The Sun US)

O que você percebe primeiro ao olhar para esta imagem? Sua impressão inicial desta ilustração surrealista pode revelar o que as outras pessoas acham menos atraente em você.

Segundo o portal The Sun US, existem quatro possibilidades diferentes. Pode ser que as outras pessoas se afastem de você por conta de sua organização ou então por não conseguirem lidar com seu ego.

Descubra qual alternativa aqui.

