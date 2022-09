Moda: 3 looks criativos com a camisa branca social

Extremamente versátil e fácil de combinar com outras peças, a camisa branca social tem papel fundamental no seu guarda-roupa e vai bem em inúmeras ocasiões. Mas não se preocupe se sua imaginação está se tornando limitada quando se trata de vestir uma camisa branca de botão. Desde o look do trabalho ao barzinho com os amigos, a camisa branca social é aliada poderosa, versátil e pode ser usada com mil combinações.

A clássica camisa branca é sempre bem vinda em looks de minimalistas e chiques. Para que você volte com tudo a exibir esse item, selecionamos 3 maravilhosas formas de usá-lo para você se inspirar.

Com seu jeans favorito

Você vai se sentir simples e arrumada com esse look bem casual. Seu jeans favorito, seja ele skinny ou pantalona, vai combinar perfeitamente com a camisa branca que você guarda aí no seu armário. Para tornar o visual mais despojado, experimente deixar alguns botões da parte de cima da camisa meio abertos e coloque a parte da frente por dentro da calça. Agora é só complementar com acessórios, tais como bolsa e sandália em tons caramelo.

Um blazer ou cardigan para diferenciar

Já falamos sobre isso por aqui. Um blazer é capaz de transformar qualquer look de forma instantânea. Bem, optando por uma calça jeans no tradicional azul ou calças sob medida você estará fazendo uma bela escolha. Experimente estilizar usando cores complementares entre o blazer ou cardigan e a parte de baixo. Se preferir um tom mais neutro opte pelo cinza ou bege.

Jeans skinny com detalhes

Como o estilo skinny é bem grudado ao corpo, caberia por aqui algo mais soltinho na parte de cima. Claro que a camisa social já é soltinha, mas se ao invés de deixá-la totalmente solta por cima da calça você experimentar dar um nó no final, o look continuará minimalista e versátil, ao mesmo tempo que um detalhe faz toda a diferença.