Metabolismo relâmpago: Smoothie de banana caseiro para emagrecer rápido e fácil

A busca pelo emagrecimento deve ser realizada através de métodos saudáveis e responsáveis. Quando existe essa consciência, as dietas restritivas e outros meios extremos são deixados totalmente para trás.

É importante salientar que visitas a nutricionistas são completamente importantes. Desta forma, os profissionais saberão te guiar de uma forma que não comprometa a sua saúde, além de personalizarem uma reeducação alimentar de acordo com sua necessidade.

Adicionar exercícios físicos também uma ótima opção. As atividades irão potencializar os resultados de sua reeducação alimentar, fazendo com que você emagreça ainda mais rápido e possua uma saúde de ferro. Pensando nisso, trouxemos um smoothie delicioso de banana e chia extraído do portal Nueva Mujer, capaz de te ajudar na perda de peso.

Se você está procurando uma opção deliciosa e fácil para emagrecer, os smoothies estão aí para serem selecionados. Eles são simples de preparar e fornecem muitas vitaminas, proteínas e fibras necessárias para equilibrar sua dieta e deixar sua saúde ainda melhor.

Vamos à receitinha?

Smoothie de banana e chia

É uma bebida muito nutritiva com 304 calorias (segundo o portal), que fornece perfeitamente o conteúdo nutricional que um café da manhã deve ter.

Ingredientes:

1 banana congelada;

1 xícara de leite de amêndoa, vaca ou soja;

1 colher de iogurte natural;

½ colher de sopa de canela;

1 colher de chá de chia.

Modo de preparo:

Basta juntar todos os ingredientes e bater até que fiquem homogêneos.

Em seguida, você pode se deliciar a vontade com essa bebidinha nutritiva.

Alerta

A bebida em questão não emagrece por si só, contudo auxilia no processo de emagrecimento.

O conteúdo deste artigo é apenas informativo. Não se trata de incentivar ou orientar hábitos de consumo, fornecer diagnósticos, tratamentos ou substituir as visitas regulares ao médico. Em caso de dúvidas, consulte um profissional da área da saúde imediatamente.

